Video: Azzaro confesó al aire que estuvo con la mujer de un compañero

El periodista Flavio Azzaro no se dio cuenta de que estaban al aire y habló de más. Es que durante el programa No Todo Pasa, que se emite diariamente por TyC Sports y del cual es panelista, confesó que tuvo relaciones con la pareja de un compañero suyo de trabajo.

En el programa hablaban de la mujer de un productor y el panelista, que estaba distraído mirando su celular, afirmó que estuvo con la mujer.

"Yo me la c...", dijo el periodista, ante el estupor de sus compañeros de piso. Azzaron pensaba que no estaba al aire y cuando le avisaron, no hizo más que agarrarse la cabeza.