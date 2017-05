Más allá de los anuncios, de las modificaciones propuestas y de la necesidad clara de que se produzcan cambios significativos, los tiempos de los procesos judiciales están lejos de dar una respuesta efectiva. Es un mal generalizado, que no se limita sólo a un fuero. La Justicia en Mendoza es lenta y está colapsada por varios factores. Ocurre en materia Penal, Civil y Comercial, Laboral y de Familia. Los procesos son extensos hasta el cansancio. Y la única forma de modificar esa situación es con fuertes controles y penalizaciones. Del mismo modo que existen jueces probos, que apelan al sentido común para sacar fallos expeditivos y que resuelvan situaciones simples, están los que creen ubicarse un escalón por encima del resto de la sociedad y cuya productividad no pasaría una auditoría mínima. Tampoco se supervisa el trabajo de los abogados que apuestan sólo a maniobras dilatorias como recurso para mantener a sus clientes o para evitar un fallo adverso. No juegan con pruebas, sino que apuestan a las artimañas. Y, así, la Justicia nunca llega.