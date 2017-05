Así es el trámite para el Global Entry que ya rige para argentinos

A partir de este lunes los argentinos podrán aplicar al sistema Global Entry, el programa de Viajero Frecuente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para "ciudadanos confiables". De ser aprobados, los visitantes que quieran visitar ese país -y que ya tengan la visa- podrán hacerlo mediante puestos electrónicos que leen pasaportes, sin necesidad de interactuar con oficiales de migraciones.

El Global Entry permite una autorización exprés para viajeros de bajo riesgo y pre aprobados en su arribo a Estados Unidos. Estos viajeros ingresan a los Estados Unidos a través de kioscos automáticos que están habilitados en unos 60 aeropuertos, entre ellos los más utilizados por los argentinos: Miami, Orlando, Houston, Atlanta y el John F. Kennedy de Nueva York.

Los pasos para el trámite

Primero se debe crear una cuenta en el sistema GOES (Global Online Enrollment System): la inscripción se realiza completando un formulario. Tras darse de alta en el sistema, el usuario podrá solicitar ser incorporado al programa Global Entry.



Segundo, pagar la solicitud: la misma tiene un costo de u$s 100 dólares que no son reembolsables y dura por cinco años. Se puede abonar online con tarjeta de crédito en el mismo sitio web donde se hace la aplicación.



Por último concretar la entrevista: una vez aprobada la admisión al programa, cada solicitante podrá coordinar lugar y fecha para entrevistarse de forma personal con un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., quien determinará si el ciudadano efectivamente califica para ingresar.



Se debe concurrir con pasaporte (con la visa estadounidense aprobada y vigente) y el DNI.