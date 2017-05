Video: presentaron nuevo trailer de “Wonder Woman”

Warner presentó el último trailer de Wonder Woman, película protagonizada por Gal Gadot que verá la luz en junio de 2017.

La protagonista de la cinta del universo DC compartió un nuevo trailer en sus redes sociales, mostrando a la princesa amazona en acción.

La presentación se dio tras la aparición de Gadot (Diana) en la noche de los MTV Movie Awards.

“Wonder Woman” se estrenará en junio de 2017.

It’s the moment you’ve all been waiting for! The exclusive debut of our final trailer: #WonderWoman – Rise of the Warrior! #MTVAwards pic.twitter.com/bTwBBFYbx3

— Gal Gadot (@GalGadot) May 8, 2017