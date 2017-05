Lilian Tintori confirmó que Leopoldo López está bien, pero aislado

Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, visitó hoy a su marido en la cárcel donde cumple una condena de casi 14 años y aseguró que este se encuentra en buen estado de salud, luego de una serie de informaciones que indicaban que había sido trasladado a un hospital.



"Estoy bien, estoy vivo, estoy fuerte", dijo el opositor a Tintori según ella misma afirmó ante periodistas al salir de la prisión militar de Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas, luego de un mes en el que al también exalcalde caraqueño le fueron prohibidas las visitas de familiares y abogados.



Asimismo, confirmó que López grabó la "fe de vida" que difundió el Gobierno esta semana a través del canal del Estado pero aseguró que su mensaje fue editado para omitir las críticas del opositor por la situación de "aislamiento" en la que supuestamente se encuentra.



"Lo vimos finalmente gracias a la protesta pacífica (...) logramos entrar y Leopoldo les manda a decir a todos ustedes gracias por preocuparse por él" continúo la esposa del político que ingresó al centro de reclusos acompañada por la madre y los dos hijos el exalcalde.



Afirmó que los 35 días sin visitas fueron una decisión del Gobierno de Nicolás Maduro para impedir que López se enterara de la ola de protestas que sacude la nación caribeña desde el 1 de abril pasado y que se ha saldado con 37 muertos y más de 700 heridos.



"Yo le narré todo lo que vivimos (...) Leopoldo no sabía nada porque está aislado y estaba impresionado de todo lo que le contaba", prosiguió y remarcó que su marido "no está preso sino secuestrado" por el Gobierno.



Respecto a la "fe de vida", Tintori indicó que su marido es grabado "todo el tiempo" dentro del penal y que en cada oportunidad que puede él explica en estas supuestas declaraciones "que lo castigan injustificadamente (...) que lo tienen aislado, que le quitaron la visita".



Tras ello, pidió al diputado oficialista Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del chavismo, que presente el audiovisual "completo" sin "sombras" ni "efectos" para que los venezolanos escuchen el mensaje de López.



Cabello mostró el miércoles, en su programa semanal de televisión, el video en que López aparece vestido con una camiseta y diciendo la fecha y la hora local, mientras asegura que está bien y envía a continuación saludos a su familia, al tiempo que dice no entender "por qué se quiere dar una fe de vida en este momento".



El opositor, considerado un preso político por la oposición venezolana, fue acusado de incitar la violencia que se desató tras una marcha antigubernamental en febrero de 2014, suceso que dio inicio a una ola de protestas en el país que dejó un saldo de 43 muertos y cientos de heridos.