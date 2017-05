Guillermo ya vive el Superclásico y pidió un penal

"Dentro de dos semanas se va a cumplir el año", comenzó Guillermo Barros Schelotto en su conferencia de prensa, ante la insistencia por la polémica jugada del partido, en la que Benedetto sufrió un golpe por parte de Ascacibar y Silvio Trucco no cobró nada.

Pasadas 23 fechas, el técnico volvió a recordar este hecho en una entrevista con TyC Sports: "El segundo fue de penal", tiró, de manera encriptada, aunque se entendió que hablaba del gol de Lucas Alario a Temperley en el Monumental.

Por otro lado, en cuanto a la suspensión de Gino Peruzzi, el entrenador aún no confirmó nada: "No sé si voy a poder utilizar el artículo 225. No arrancó el Mundial, no sé. Si no está Gino, va Jara".