El comentario de Martín Bossi sobre Hitler que causó polémica

Martín Bossi estuvo como invitado a la mesa de Mirtha Legrand este domingo. El almuerzo transcurría con tranquilidad hasta que el humorista e imitador realizó un comentario sobre Hitler que causó polémica en la mesa y en la red.

Bossi contaba una anécdota de cuando jugaba al fútbol con Mauricio Macri, pero tras aclarar que eso no significaba que lo hubiera votado, comenzó a enumerar un listado de personas con las que se tomaría un café.

“No me involucren… porque acá si jugás… Yo me tomaría un café con todos, tengo curiosidad por todos”, explicó el actor en un intento de despegarse del Presidente. “No se puede estar bien con Dios y con el Diablo”, acotó “La Chiqui”.

“Jugar al fútbol con un futuro presidente no significa haberlo votado. Yo separo las cosas. Yo me tomaría un café con Cristina para preguntarle un montón de cosas y no quiere decir que me caiga bien o no. Me tomaría un café con Perón, hasta con Hitler, para putearlo“, tiró Bossi. “Oooopa, no, no, eso no”, interrumpió Mirtha.

El momento fue tenso, pero Bossi continuó contando la anécdota del partido de fútbol.

Más tarde, al hablar sobre el polémico 2×1 para un caso de delitos de lesa humanidad, Carlos Portaluppi opinó sobre el tema y volvió a traer a colación lo dicho por el humorista.

“Si estuviera Hitler vivo, si Hitler hubiera estado detenido, tendría acceso a un 2×1, entonces digo… Yo no me tomaría un café con Hitler”, afirmó.

“Yo me lo tomaría para putearlo”, respondió rápido Bossi. “No, yo me lo tomaría atrás”, cerró Portaluppi.