Video: maestro tradicional de artes marciales vs. Luchador de MMA

Un video compartido en Youtube se volvió la sensación del momento al mostrar impactantes imágenes de una pelea entre artes marciales de dos vertientes muy diferentes, realizada en China.

Por un lado se encontraba un maestro de tai chi llamado Lei Wei, cuyo estilo de combate se remonta al kung fu de varios siglos atrás. Y por el otro estaba Xiaodong, un luchador de la MMA (artes marciales mixtas) un formato de pelea que en la actualidad ha ganado gran popularidad.



Como se aprecia en el video de Youtube, ambos peleadores empiezan midiendo la guardia de su contrincante, pero quien salió dispuesto a ganar la lucha fue Xiaodong.



El peleador de la MMA no dudó en realizar sus mejores movimientos y a conectar una serie de golpes que terminarían dejando en el suelo a su rival. Incluso en el piso, Xiaodong no lo perdonó y siguió castigándolo con un duro gorund and pound, hasta que el árbitro decidió detener la pelea en menos de un minuto que iniciara.



Según Daily Mail todo inició cuando Xiaodong señaló que el estilo de Wei Lei "no sería efectivo en un combate real", palabras que molestaron al maestro tai chi quien le propuso un combate. Pero como ya se vio en Youtube, al parecer el luchador de la MMA terminó teniendo la razón.