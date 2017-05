Cornejo anuncia esta semana que las elecciones serán unificadas

La semana entrante será agitada a nivel político. No solo por la visita del presidente Mauricio Macri a la provincia, sino que además el gobernador, Alfredo Cornejo, realizará la convocatoria para las elecciones para ir en conjunto con la Nación.

En el partido gobernante coinciden en que conviene nacionalizar la elección y para el oficialismo los diversos escenarios son "buenos".

Por un lado consideran que a nivel nacional no hay figuras fuertes para enfrentar al gobierno provincial y si se presentara la ex presidenta, Cristina Fernández, el razonamiento es que Mendoza es una de las provincias donde peor mide la ex mandataria.

Sumado a todo esto, la división interna que hay en el PJ local.

Es por eso que con la Ley 8.619 (PASO) reformada, el mandatario está listo para finalmente dar a conocer su posición. Se espera que el martes junte a los intendentes de Cambia Mendoza para poder realizar el anuncio, ya que necesita que los jefes comunales no se separen de las elecciones provinciales.

De todas maneras algunos especulan con que la novedad se conocerá el martes antes de la llegada del presidente, mientras que otros señalan que el anuncio podría realizarse el día de la visita del jefe de Estado.

Desde el oficialismo quieren realizar la convocatoria antes del viernes 12 de mayo, ya que el 15 vence el plazo y cada intendente deberá también emitir un decreto convocando a las elecciones en los departamentos. Además Cornejo le da especial atención a sus intendentes, ya que son la “base política” en el territorio y los quiere a todos en la misma fecha.

Hay que recordar que la Nación estableció que las PASO serán el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre.

Abed en la mira

Una vez conocidas las fechas de las elecciones, los ojos de Cornejo estarán puestos en la búsqueda de los candidatos. Uno de ellos podría ser el intendente de Junín, Mario Abed.

¿Por qué se mira al hombre del este? Entre las especulaciones que se hacen y las encuestas que maneja el oficialismo, el análisis es por un lado, que todos los intendentes de Cambia Mendoza tienen una aceptación que supera el 50%, mientras que los funcionarios no llegan al 10% de conocimiento en la provincia.

En el caso de Abed desde el radicalismo remarcan la gestión que ha tenido como jefe comunal y además aseguran que tiene proyectos interesantes para llevar al Congreso.

Por su parte el PRO, partido que integra el frente, no se quedará mirando y desde el sector esperan poder ocupar el segundo lugar en la lista de candidatos.