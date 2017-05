Encuestas: Cristina se autoexcluyó pero crece en Buenos Aires

Una encuesta realizada por Management and Fit en el mes de abril muestra a Cristina Fernández con cada vez más chances en la Provincia de Buenos Aires para las elecciones de medio término de octubre.

Según el sondeo, la ex presidenta subió más de tres puntos en intención de voto, de manera que ya roza al 40% en el Conurbano bonaerense.

"No hay que apurarse a sacar conclusiones, porque está todo muy volátil y todavía no se sabe quiénes serán los candidatos. Pero sí puede inferirse que Cristina es una muy buena candidata para las legislativas, pero no así para competir por la presidencia", explicó Mariel Fornoni, directora de Management and Fit.

El crecimiento de la ex presidenta se da luego de que días atrás se autoexcluyera de las elecciones, antes de partir a Europa. "Me excluyo", dijo varias veces CFK, aunque en círculos políticos y empresarios no están convencidos.

"Hasta que no estén cerradas las listas a fines de junio no se le puede creer", señalaba escéptico el presidente de una compañía local que participó de una multitudinaria cena que organizó la Fundación Libertad en Parque Norte el último jueves.

Si finalmente la ex presidenta no es candidata, el peronismo sufrirá porque ningún dirigente alcanza la intención de voto de Cristina, pese a las múltiples denuncias judiciales que sobre ella pesan.

También para el macrismo es un problema la probable ausencia de Cristina en el escenario electoral, ya que basó su estrategia de campaña en polarizar con ella.