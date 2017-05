En campaña: el político "desaparecido" que regresó al PJ

Aún con fecha incierta de las elecciones provinciales, varios son los políticos que se adelantaron y comenzaron a hacer campaña para las legislativas. Uno de ellos es el diputado del PJ, perteneciente al sector azul, Jorge Tanús, que con el aparato ciurquista recorre la provincia.

Una de las figuras que llamó la atención en una de las recorridas que realiza Tanús por los departamentos es el ex vicegobernador, Cristian Racconto, quien desapareció de la escena política tras la derrota que obtuvo en 2011 con Unión Popular cuando decidió apartarse del PJ.

Racconto escucha atentamente a Tanús.

También varios ex funcionarios de Francisco Pérez se han sumado a la movida con Tanús: Marcelo Costa (ex ministro de Hacienda), Gustavo Tobares (ex secretario legal y técnico) y Omar Parisi (ex titular del IPV), entre otros.

Tanús está utilizando el aparato de Carlos Ciurca para empezar a sumar adhesiones. Algunos señalan que la idea del ex vicegobernador es que su mujer, Verónica Valverde, figure como candidata en las listas.

Además el sábado Ciurca estuvo en un encuentro en Las Heras junto al diputado nacional, Rubén Miranda.

Celebramos 12 años de la Agrupación 17 de Octubre reafirmando nuestro compromiso desde el peronismo y para el pueblo. Volveremos compañer@s. pic.twitter.com/Rja85hXHVN — Pedro Rubén Miranda (@prmirandaMza) 6 de mayo de 2017



La Cámpora

Otro sector del PJ que arrancó con todo fue el kirchnerismo. La Cámpora local lanzó esta semana un video bajo el lema “Somos Cristina, volvemos mejores”, con el que pretenden ir recuperando adherentes.

Además el sábado el diputado Lucas Ilardo y su mujer, la senadora nacional, Anabel Fernández, inauguraron una sede en Las Heras.



Los radicales

Otro que está entusiasmado es el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner. El superministro de Alfredo Cornejo es uno de los que también podría sumarse a la lista de candidatos.

En el último tiempo Kerchner comenzó a tener una presencia muy activa en las redes sociales promocionando las acciones que lleva adelante como funcionario.

Por su parte el vicepresidente del Banco Nación, Enrique Vaquié, también se perfila como posible postulante.

El ex ministro no quiere perder su exposición en la provincia y ya le están acondicionando una oficina en el tercer piso del edificio de la entidad, en el centro mendocino.