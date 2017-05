París: evacuaron la plaza frente al Louvre por una amenaza a la seguridad

El patio exterior al Museo del Louvre, donde el candidato presidencial francés centrista Emmanuel Macron ha planeado celebrar la noche de las elecciones, ha sido evacuado debido a una alerta de seguridad.

La portavoz de la campaña Pauline Calmes dijo a The Associated Press que la explanada del Louvre, en el centro de París, fue evacuada como medida de precaución. Ella no especificó la naturaleza de la amenaza, pero dice que la policía ordenó la evacuación.

El candidato Emmanuel Macron tiene previsto celebrar allí su eventual victoria si se impone en las urnas a Marine Le Pen.

Durante la noche del sábado fue instalado un escenario en la plaza, a donde los periodistas pudieron entrar desde primera hora del domingo, antes de que iniciara la evacuación, cuyas razones no se han especificado.