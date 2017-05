El Papa pidió a los nuevos sacerdotes que “no hagan carrera” en la Iglesia

El papa Francisco recordó a un grupo de nuevos sacerdotes que "no fueron elegidos para hacer carrera sino para desarrollar el servicio", al tiempo que les pidió "que hablen simple" durante las homilías.

"Fueron elegidos por el Señor no para hacer carrera, sino para desarrollar el servicio", advirtió el Pontífice a 10 nuevos sacerdotes que ordenó este domingo en la Basílica de San Pedro.

"Prediquen en modo simple. No hagan homilías intelectuales o elaboradas.... hablen claro, hablen al corazón", les pidió Jorge Bergoglio, en un pasaje de improvisación en el rito de la ordenación.

"La doble vida es una fea enfermedad en la Iglesia. El presbítero que ha estudiado mucho y tiene 1, 2 o 3 diplomas, pero no ha aprendido a llevar la Cruz de Cristo no sirve. Será un buen académico, un buen profesor, pero no un buen sacerdote", agregó el Pontífice.

"Por favor, les pido en nombre de Dios y de la Iglesia que sean siempre misericordiosos, no carguen sobre las espaldas de los fieles pesos que no pueden soportar. Recuerden que la palabra sin el ejemplo de la vida no sirve. Jesús reprobaba esto a los doctores de la ley y los llamó hipócritas", recordó.

“¡Sean alegres y no sean señores, cleros de estado, sino pastores del pueblo de Dios!”, les recomendó también durante la celebración que encabezó antes de pedir un rezo "por la paz" en Plaza San Pedro durante el Regina Coeli, la oración que durante abril y parte de mayo reemplaza al tradicional Ángelus dominical.

En ese marco, destacó frente a más de 20.000 fieles animó a "seguir adelante con coraje" y agradeció su "esfuerzo en la Iglesia" a miembros de la asociación "Meter", que lucha contra la pedofilia y abusos a menores.