Hay 750 casas colapsadas en Guaymallén tras las tormentas

Las intensas precipitaciones que se produjeron en abril produjeron serios inconvenientes en Guaymallén, que resultó uno de los departamentos más afectados.

Desde Defensa Civil de ese municipio han realizado un intenso relevamiento para ver las condiciones en las que están las viviendas y concluyeron que hay aproximadamente unas 250 con colapso de techos y unas 500 con compromiso en paredes, según detalló Jorge Carrizo, director de Servicios Comunitarios, Seguridad Vial y Defensa Civil.

El funcionario se mostró preocupado porque muchos de los habitantes no quieren dejar su domicilio a pesar del peligro inminente en el que se encuentran. "Hay algunas casas que sólo tienen una pared comprometida, en esos casos les solicitamos que habiten en el resto del hogar, pero que no circulen por la zona con posible derrumbe. Sin embargo, estamos evaluando en recurrir a la Justicia porque hay algunos vecinos que no quieren evacuar sus casas a pesar de que sus vida corren peligro", dijo Carrizo.

Tras las tormentas de abril, desde esa comuna aseguraron que necesitarán una cifra millonaria para que el departamento se recupere y precisaron que este año invertirán más de 200 millones de pesos en obras de drenaje.

Leer también: Volvió a llover fuerte y Guaymallén fue otra vez el más afectado