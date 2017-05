Se cumplen 13 años del último capítulo de Friends

Este sábado, se cumplen 13 años desde la emisión del último capítulo de la icónica serie “Friends”, que estuvo 10 años al aire y su capítulo final fue visto por 52.5 millones de televidentes.

En mayo de 2004, lo amigos más queridos de la televisión, Chandler Bing (Matthew Perry), Ross Geller (David Schwimmer), Rachel Green (Jennifer Aniston), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) y Monica Geller (Courteney Cox), dijeron adiós; sin embargo, la serie se convirtió en un referente de millones de jóvenes alrededor del mundo con sus historias y vivencias de cada uno de los protagonistas.

Pasaron 13 años, pero Friends sigue teniendo vigencia gracias a las numerosas reposiciones que se han hecho de la serie, traspasando las pantallas para formar parte de la cultura pop.

Producido por David Crane, Marta Kauffman y Kevin S. Bright, el primer capítulo salió al aire del 22 de septiembre de 1994. La serie, que se desarrollaba en Nueva York, retrataba la vida de seis amigos, sus vidas, trabajos y relaciones. Uno de los puntos más recordados es el “Central Perk”, el mítico café donde se encontraban para contarse todo tipo de historias.

Vale mencionar que días atrás trascendió que los creadores de musicales Bob y Tobly McSmith van a hacer una obra de la ficción para que se estrene en el Off-Broadway neoyorquino. Friends! The Musical! será un musical en formato de parodia no oficial. Sus artífices ya tienen experiencia creando este tipo de obras como Katdashians! The Musical! y Full House! the Musical!.