Nazarena Vélez pidió disculpas por parodiar a “Anto”

Debido a la repercusión que tuvo la parodia de “Hola, soy Anto” que realizó, Nazarena Vélez se vio obligada a pedir disculpas. Lejos de querer burlarse de la joven que se transformó en viral con su video, la productora se refirió al tema en Instagram.

El video de Anto, una joven que invita a sus amigos de Facebook a interactuar con ella, consiguió miles de reproducciones. Famosos y anónimos parodiaron su video, pero nadie se imaginó la historia detrás de ella.

El papá de la joven, Julio, habló con Infama y reveló que Anto “tiene un retraso mental”, y que la familia se encuentra pasando un mal momento tras la viralización del video.

“Anto tiene un retraso mental. Ella y sus hermanos. Yo los cuido. Mi señora trabaja en una casa de familia y yo soy gastronómico hotelero. Esto nos tomó por sorpresa. Anto está muy mal, no quiere salir de casa“, dijo.

“A partir de la repercusión del video, para mí es durísimo, porque encima tengo que aguantar burlas y burlas de la gente. Con Anto estuve hablando mucho del tema y le dije que ahora empezaba un mundo nuevo por lo de las redes sociales. Ella no tiene mucha idea de las redes sociales y esto le duele. No hay marcha atrás. Por más que tenga una discapacidad tiene amor“, añadió, y pidió a los famosos y a todos los que imitaron a su hija, que tuvieran respeto.

Luego de haber escuchado al padre de Anto, Nazarena, una de las famosas que parodió el video, pidió disculpas y aseguró que jamás quiso burlarse.

“La brutalidad del no saber. Fui una pelotuda que jamás se dio cuenta que la nena tenía un pequeño problema. Pido disculpas a ella y a toda su familia.

Lamento que haya sido tomado como bullying porque no fue así, al menos jamás fue la intención. Como mamá lo rechazó y lo repudió.

Me burlé de mí, jamás de ella, por eso decía que era ‘una hermana’ nunca ella.

Siempre me río de mi, de mis torpezas o defectos, es la manera con la que logré, desde muy chica, superar mis defectos y frustraciones. Soy de las personas que se ríe CON la gente, NO de la gente.

Igual, vuelvo a pedir perdón. Y Ojalá Twitter, Facebook y todas las redes sociales, al igual que nosotros como sociedad, aprendamos de este caso para no volver a viralizar, ni utilizar nada que no conozcamos la historia que tiene atrás.

Como madre/padre, particularmente, pienso estar mucho más atenta, para poder cuidar y proteger a mi familia, revisando lo que graban, con quien hablan y que hacen con sus redes sociales, que hoy son tan masivas y pueden resultar peligrosas ,entre otras cosas, para la cabeza de nuestros hijos.

Pido perdón una y mil veces más. No sólo a Antonella y su familia, sino también a todo aquel que pudo haber sentido mi estúpida humorada como alfo ofensivo”