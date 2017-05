El Manchester City goleó y ¡Otamendi marcó un gol!

El defensor argentino Nicolás Otamendi, integrante del seleccionado nacional, anotó un gol en la abultada victoria de su equipo, el Manchester City, que se impuso sobre el Crystal Palace por 5-0 en un partido válido por la fecha 35 de la Premier League inglesa de fútbol.

Otamendi, surgido de Vélez Sarsfield, anotó el quinto gol del City, que antes había marcado por intermedio del español David Silva, los belgas Vincent Kompany y el Kevin De Bruyne y el inglés Raheem Sterling, según consignaron la Agencia EFE y el sitio Soccerway.

El City, que tiene 69 puntos, muy lejos del líder Chelsea (81), tuvo como titular en el arco a Wilfredo Caballero (ex Boca Juniors) y en el segundo tiempo ingresó el defensor Pablo Zabaleta (ex San Lorenzo), mientras que no fue citado por el entrenador Pep Guardiola su compatriota Sergio "Kun" Aguero (ex Independiente).

En el Crystal Palace, que tiene 38 puntos y lucha por mantener la categoría, fue suplente el arquero argentino Julián Speroni (ex Platense).