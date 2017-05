"Debería existir una ley para que los cines proyecten películas mendocinas"

Lasaña de mono, la comedia mendocina premiada en el extranjero, ya tiene fecha de estreno. Será el 24 de agosto, en dos de las salas comerciales más importantes de la provincia. Luego de su paso por el Festival en Houston, EEUU, en la que fue galardonada como mejor película extranjera y mejor comedia negra, su director y guionista, Federico Santos, y su productor, Daniel Jatib, hablaron con El Sol.

El film producido por Puerta Amarilla es una comedia de enredos y situaciones absurdas, con toques de humor negro en la que dos personajes totalmente opuestos se ven obligados a convivir en un monoambiente. Con la música original de Kapanga y la participación especial de Marco Antonio Caponi, a lo largo de la trama, los protagonistas deberán develar un misterio: ¿qué es lasaña de mono?

- Además de lograr estrenar mundialmente la película en Estados Unidos ¿qué significan estos dos premios?

- Daniel: Worldfest Houston International Independent Film es uno de los festivales más prestigiosos, han pasado por él directores como Steven Spielberg o Francis Ford Coppola. Competimos con 88 largometrajes de todo el mundo y esta es la primera película mendocina que logra un premio Remi y, quizás, una de las pocas en el país. En el 2012, Un cuento chino con Ricardo Darín ganó en la misma categoría que nosotros: mejor película extranjera.

- Federico: También nos trajimos el premio a la mejor comedia negra. Aunque Lasaña tiene sólo "tintes" de humor negro. Nuestro mayor miedo era que no entendieran nuestra forma de hacer reir. Además el público norteamericano no está acostumbrado al subtítulo, pero nos fue bien.

- ¿Cómo surgió esta película?

- F: La idea era hacer una ficción con el presupuesto de un documental, que es más económico. Fue pensada bajo ese precepto. Fue declarada de interés por el Instituto Nacional de Cine y obtuvimos 2 millones de pesos para su financiación.

Para esto, necesitábamos que el 80% fuera filmado en una misma locación. La película es muy ágil y no sé si el espectador se olvida que pasa todo en un mismo lugar, pero por lo menos no le pesa. Eso ayudó a la fotografía que hizo Maxi Becci y el arte de Diego De Souza.

- ¿Por qué una comedia?

- F: Amo la comedia, seis de mis ocho cortos son de este estilo. Creo que empecé cine para hacer comedia. Me gusta la reacción en la gente, hacer algo y que se rían es magnífico. Entre nuestros proyectos está hacer ciencia ficción, pero es un género más caro.

Lasaña de mono es una comedia de situaciones con tintes de humor negro.

- ¿Qué experiencia ganaste de tu primer largometraje?

- F: Hace seis años estrenamos La playa, la película con que realicé la tesis en la Escuela de Cine. No fue con esta magnitud de presupuesto, de actores y técnicos, pero quedó un largometraje que es divertido y mezcla siete géneros. Incluso, logramos venderla a los aviones de Iberia, fue proyectada en los vuelos en el 2013 y en canales de televisión en Centroamérica.

- ¿La elección de los actores se encuadró en el physique du rôle inicial?

- F: La idea era que el protagonista fuera más chiquito físicamente, un personaje que se mueve como un pez en su monoambiente y el invasor fuera una persona grande. Hicimos casting y costó mucho, para sorpresa de nosotros habían mucho actores y muy buenos. Nicolás Isuani, fue uno de ellos, preferí sacrificar un poco el físico para darle prioridad a la actuación. Fue una jugada nuestra porque no tenía mucha experiencia ante cámara.

El comité del Instituto, nos dijo que el invasor, iba a "arrasar con la película". Necesitábamos un actor que multiplicara este reto, de ahí la elección de Darío Anís Lo podés odiar pero en el fondo lo querés. Funcionó muy bien en EEUU, se ganó todas las risas. También tengo que destacar las actuaciones de Agustina Videla, Cristian Bucci, Marita Santos, Marco Antonio Caponi y Gisela Campos.

- La música de Kapanga es un diferencial ¿por qué decidieron incluir a esta banda?

- F: A Kapanga sólo le íbamos a pedir los derechos de una canción, queríamos un tema bien arriba para el final de la película - además de que el cantante le dicen "Mono"-, si prestan atención van a a ver que hay varios mensajes ocultos. Finalmente leyeron el guión y no sólo nos dijeron que sí, además nos propusieron componer toda la música.

Federico Santos y Daniel Jatib, los realizadores de Lasaña de mono.

- ¿Qué prejuicios hay que eliminar con respecto al cine local?

- D: Si bien la cuota de pantalla de gente que va a ver cine argentino crece y es la más grande de Latinoamérica, hay un porcentaje, entre el 20 y 25%, que no se metería nunca a ver una película argentina, salvo que esté Darín. Desde la producción pensamos apelar al Star system, había que poner a alguien conocido, hoy por hoy es la clave. Pensamos en Darío Lopilato pero tenía que viajar a Canadá. Lo cierto, es que con Road July y con Algunos días sin música, la gente apostó a ver cine mendocino.

- F: Nuestros técnicos también están preparados y han ido ganando experiencia. La edición, que es una de las partes más importantes porque marca el ritmo de la película, la hizo Julio Quiroga, un mendocino. Por un amigo en común, el trabajo pudo ser revisado por Nacho Ruiz Capilla, un montajista español que ganó un Premio Goya con Los Otros de Amenábar, nada menos. Me dijo: "tu película está increíble, muy bien editada y montada, tiene ritmo" y nos dio algunos tips.

- Una película se puede hacer con $20.000 pero sólo las de presupuesto millonario pueden proyectarse en pantalla grande ¿Por qué sucede esto?

- D: Para poder entrar en una sala comercial tenés que tener el libre deuda de todo, es decir, cancelado todos los sindicatos: actores, técnicos y Sadaic, entre otros. Los sueldos conforman 60% de un film. El INCAA y, sobre todo, los sindicatos están tratando de eliminar las cooperativas, porque en ese sistema todos deberían participar de las ganancias y eso, a veces, no sucede; además de que se evitan los aportes.

Lasaña de mono se estrenará el agosto.

- ¿En qué vereda se pararon ante el conflicto que se generó en el INCAA?

- D: Sin el Instituto no podríamos haber realizado Lasaña. Es el mayor ente que te da plata para filmar, ya sea con créditos o subsidios. La verdad es que es un monto muy grande, para nosotros. En Houston estábamos al lado de españoles y su película, barata para ellos, les había costado 3 millones de euros. No llegamos ni al 10%. Básicamente es que si hay algo malo o sucio se arregle, pero que que el fondo de fomento no se toque.

- F: Nuestra Ley de cine es una de las mejores del mundo, después de la francesa. Lo bueno es que el Instituto se autofinancia. El 10% de la venta de una entrada, más los aportes que pagan los canales y las señales de cable por utilizar el espacio aéreo van al Instituto, es decir, para hacer más películas.

- ¿Cómo una película local llega a las salas comerciales?

- D: Fuimos a golpear puertas, insistimos. Ese es otro parto, sacarnos el arte y ponernos el traje de empresario e ir a "rogar" que te den una semana. Si bien el Instituto regula que por sala, cada tres meses se tiene que estrenar una película argentina no significa que tenga que ser local. Estaría bueno que existiera una ley mendocina que acuerde lo mismo. No costaría nada, en Mendoza se hace un largometraje cada dos años.

Esperando el estreno y película en mano, Federico viajará a Francia para participar en el Film Festival International en la ciudad de Niza. Competirán en tres categorías: Mejor Película extranjera, Mejor Comedia y mejor diseño de vestuario.