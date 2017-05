La venta minorista en internet pone en jaque el comercio tradicional

“Si consideran que su tiempo, y -podríamos agregar-, su negocio, es algo que vale la pena salvar, entonces empiecen a nadar o se hundirán como una piedra, porque los tiempos están cambiando”, cantaba Bob Dylan en The Times They Are a-Changin' escrita en 1963 y la profecía del trovador recientemente galardonado como premio Nobel de literatura cobra cada vez más vigencia en todos los campos de la vida, pero más aún, en el comercio.

La reciente visita el presidente de Alibaba a nuestro país y la firma de un convenio para que pymes argentinas puedan exportar, junto con otros datos como el crecimiento récord de locales de venta al público vacíos en Capital Federal relevado recientemente por la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires FECOBA, el crecimiento de 99% en las transacciones por celular en el último trimestre a través de la plataforma Mercado Libre y un reciente informe dado a conocer por la empresa internacional de transporte y logística DHL dan cuenta de un fenómeno que se está desarrollando mucho más rápido de lo que creíamos.

El crecimiento exponencial de los "e-tailers", es decir, minoristas que venden productos a través de transacciones electrónicas en la web, está revolucionado la forma en que se hacen negocios alrededor del mundo.

Impacto en el comercio exterior

De acuerdo al informe de la firma DHL titulado “El Comercio de las Especias en el siglo XXI”, el comercio electrónico transfronterizo se ha convertido en un ecosistema de rápido crecimiento y ha supuesto un gran éxito para muchos e-tailers y puede demostrarse con números reales.

“En 2015, el mercado de comercio electrónico transfronterizo alcanzó los 300.000 millones de dólares, en torno al 15% del comercio electrónico total. Este rápido crecimiento no ha hecho más que empezar, y la tendencia se mantendrá en el futuro: se espera que el mercado transfronterizo crezca en torno a un 25% anual hasta 2020”, indica el informe.

Leandro Florio, gerente comercial de DHL Express afirma: “No tenemos datos precisos para la Argentina, pero sí podemos afirmar que es un mercado que está creciendo por importaciones a e-tailers particulares, mucha mercadería proveniente de Estados Unidos o China y exportaciones de pymes locales hacia Estados Unidos, Europa y Australia principalmente”.

“Lo que se exporta básicamente son artesanías, productos de cuero, textiles y libros. Estos últimos a mercados de habla hispana, como México, España y el resto de latinoamérica”, afirma Florio.

“Las personas que desde Argentina compran en el exterior lo realizan por diferentes motivos, principalmente la variedad de oferta, precios más bajos, la discreción que ofrece el servicio (por ejemplo en la compra de artículos de alto valor) y la posibilidad de devolver el producto”, afirma Florio al tiempo que destaca: “La gente y especialmente las nuevas generaciones van perdiendo el miedo y esto es una tendencia que va a seguir creciendo en Argentina. Nosotros ya estamos preparando nuestros servicios y plataformas para eso: por ejemplo en nuestra aplicación para el celular podes modificar a último momento el destino del producto si ves que no llegás a salir antes del trabajo, que lo envíen a lo de algún familiar o a alguno de nuestros locales”.

Cómo reconvertirse de cara al futuro

En su reciente visita a nuestro país, Jack Ma, el fundador de la plataforma china Alibaba, dejó definiciones como "en 15 años, el 90% de los negocios se harán online", "que una empresa no tenga Internet será como que hoy no tenga electricidad", "toda nueva tecnología desplaza trabajo humano al principio, pero luego crea otros empleos, de mayor calidad" y "todo será hecho a medida, se terminarán los productos masivos. Una vez más, los emprendedores y pymes corren con ventaja porque son más ágiles”.

Los minoristas con presencia física, es decir, los que venden principalmente en locales a la calle, están comenzando a adoptar la venta online como canal secundario. Como desafíos, deben en primer lugar desarrollar las capacidades digitales que les permitirán mantener el ritmo de la competencia que prioriza la venta online. Y en segundo lugar, tienen que encontrar una nueva fórmula para reconfigurar sus activos y procesos basados en la tienda física, de manera que sean relevantes en el mundo digital.

El éxito en la gestión de esta transformación dependerá de la flexibilidad de su organización, pero también de su capacidad de transferir a ese medio sus activos principales, sobre todo, la propiedad de marcas tradicionales o icónicas.

Fuente: El Cronista