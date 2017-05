Efecto fallo 2x1: liberaron a un represor y apropiador de bebés

El ex médico del Ejército y expropiador de bebés, Norberto Atilio Bianco, recuperó hoy su libertad al cumplir los dos tercios de su condena, en el marco de la causa de secuestros de embarazadas y robo de bebés nacidos en cautiverio en Campo de Mayo, durante la última dictadura militar.

La noticia fue confirmada por Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, quien aseguró que, aunque la medida es independiente al reciente fallo de la Corte Suprema, "es preocupante" que el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) le haya dado este beneficio sin "haber requerido informes criminológicos y con una simple caución juratoria".

Según explicó Iud, aunque el ex médico mantendrá su libertad condicional, ahora recuperó su libertad ambulatoria. Ante esto, detalló ciertas "irregularidades". "Nos parece que es para destacar que el Tribunal no pidió los informes criminológicos ni pidió una caución probatoria. La libertad condicional requiere que se respeten ciertas condiciones. Entendemos que el Tribunal no verificó esas condiciones", dijo y recalcó que parece "demasiado suave que le den una caución juratoria".

Bianco fue detenido en el año 2008 en Paraguay, a pedido de la justicia argentina, para ser extraditado. Estuvo dos semanas en un penal y luego se le concedió prisión domiciliaria, sin ningún control sobre su cumplimiento. En 2011 fue extraditado a la Argentina y en En 2014 fue condenado a 13 años de prisión. Ese mismo año se le concedió la prisión domiciliaria.Este año la casación confirmó su condena y Accedió a la libertad condicional, porque el TOF 6 consideró que cumplió 2/3 de su condena.

Se fugó de la Argentina en el año 1985, cuando era investigado por la apropiación de Pablo Casariago Tato. Estuvo en Paraguay hasta 1997 cuando fue extraditado para ser juzgado y condenado por esa apropiación. Con la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad en 2003, se lo empezó a investigar por su rol en la apropiación de otros hijos de desaparecidos, como médico del Hospital Militar de Campo de Mayo. Es por ese rol que fue condenado en 2014 y por el que ahora se lo libera. Bianco estuvo en prisión apenas 3 años.



