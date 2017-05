Los Pizarro, la banda sospechada de tener protección policial durante años

Los allanamientos fueron programados hace varios días. Los efectivos de la Policía Federal –no más de cuatro– que trabajaron en el seguimiento de la organización criminal con base en el Gran Mendoza se mostraban confiados de lograr un resultado positivo. No podían fallar: habían marcado propiedades en Guaymallén y Godoy Cruz, también vehículos de alta gama y otros movimientos en lugares clave, donde se vendía la droga. Las pruebas, para ellos, eran concretas y decidieron avanzar.

Algunos "quiosquitos" para la comercialización de la cocaína en pequeñas cantidades formaban parte también de la lista de prioridades de los pesquisas desde hacía más de cuatro meses. Así nació (a fines de diciembre) la “Operación Pyme Familiar”, como la bautizaron los detectives federales que desarrollaron los trabajos de calle, que tenían el objetivo de terminar con algunos negocios del clan Pizarro, conocidos desde hace años en nuestra provincia. Tanto es así que uno de los integrantes de la familia está condenado por homicidio.

Más de dos millones de pesos (en una casa había 81 mil dólares y medio millón de pesos, por ejemplo), tres kilos de cocaína, nueve autos secuestrados (algunos de alta gama), tres motos y cuatro detenidos, tres de ellos, con el apellido Pizarro.

Hilda Pizarro,conocida como la "Doña" y señalada como una de los cabecillas del banda, y sus hijos Jonathan “Moncho” y Johana Castro, fueron capturados y quedaron alojados por la tarde en la U-32, el centro de detención Federal.

Hilda Pizarro.

Pero horas antes, a las 5 de este viernes, tal como publicó El Sol mientras el cielo todavía estaba muy oscuro, los policías lideraron los procedimientos simultáneos en los barrios La Estanzuela de Godoy Cruz y Paraguay y Municipal de Guaymallén para sorprender a los sospechosos. Allí se levantaron sus coquetas viviendas y guardaban sus modernos vehículos. Nueve allanamientos terminaron, en parte, con la sospechada banda dedicada a la venta de cocaína.

El procedimiento de la Federal fue un duro golpe para la Policía de Mendoza: desde hace años se habla de los Pizarro como traficantes y vendedores de drogas pero nunca los investigaron en profundidad por temas relacionados a narcocriminalidad. Era "el" tema de conversación en el edificio de calle Salta de Godoy Cruz.

Un fiscal de Instrucción de la provincia con años de experiencia en el Poder Judicial dijo hace algún tiempo a este diario: “¿Cómo puede ser que nunca hayan caído Los Pirrazo?. Todos saben de sus negocios pero nunca los investigan”.

Johana Castro.

El representante del Ministerio Público, actualmente en funciones, sostenía que los Pizarro contaban con protección policial local, lo que se llama "liberar la zona". Y algunos uniformados consultados por este diario hace pocas horas coincidieron con la hipótesis del fiscal.

Lo cierto es que, en la Justicia federal, iniciarán una causa por lavado de activos, además de violación a la Ley de Estupefacientes contra los imputados. En una de las cuatro viviendas inspeccionadas en el barrio La Estanzuela, de la manzana 22, secuestraron cinco autos y medio millón de pesos y 81 mil dólares en efectivo. “Todo en bolsones”, describieron los detectives.

Si bien los detenidos justificarán sus bienes asegurando que los adquirieron con las ganancias recaudadas de un boliche que sería de su propiedad, los policías aseguraron que tienen pruebas contundentes de que provienen de la venta de cocaína.

La lista de vehículos no deja de sorprender. Un VW Sirocco y un Fiat 500 blanco y azul, respectivamente, que serían del Moncho Castro, están al tope de la gama. Esos dos vehículos, solamente, trepan casi al millón de pesos. También una Ford Ranger y tres motos, que también fueron secuestradas, serían de este hombre que no supera los 35 años. A su entorno le aseguraba que era albañil. En la Justicia y la Policía, no creen nada de esto.

Jonathan el Moncho Castro.

La investigación Federal no está terminada. Todavía quedan varios nombres en la carpeta, quienes lograron zafar de los allanamientos masivos. De todas formas, aseguran que van a caer en los próximos días o semanas. Hay soldaditos que respondían a los Pizarro, sostiene la pesquisa, y están identificados.

También sujetos que traían la cocaína desde el norte del país. Pero en Mendoza quedán otros de mayor importancia. Por ahora, pidieron reserva para no obstruir la invetigación.

Pero la mira está puesta en Guaymallén:los barrio Municipal y Paraguay dejaron varios elementos secuestrados, como celulares, alhajas, computadoras, armas, vainas, cargadores y casi 50 mil pesos en efectivo. Uno de esos inmuebles pertenecía al Moncho.