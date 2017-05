Pablo Culell enfrentó a Flor de la V por la ficción

Pablo Culell habló sobre las declaraciones de Flor de la V, quien en los últimos días criticó el estado de la televisión actual afirmando que “aburre” porque “siempre tiene los mismos actores y los mismos personajes”. Al respecto, el productor declaró que “un programa se sostiene en el público, ante todo, con un buen cuento y con personajes que identifiquen al público”.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, entrevistado por Moskita Muerta y Nilda Sarli, añadió que “el actor tiene que estar bien elegido para el rol, se repita o no; si el actor no se repite a sí mismo y su personaje genera una empatía fuerte que traspase la pantalla, no hay ningún problema”.

“Nosotros trabajamos con Carla Peterson y Verónica Llinás en varias series e hicieron cosas distintas según su estilo pero siempre brillaron”, manifestó Culell.

De todas maneras, admitió que “al haber poca ficción, poco mercado y la necesidad de que te vaya bien, se arriesga menos”, y a continuación aseveró que un elenco exitoso y una historia ya probada no garantizan el éxito: “En general, lo fresco genera éxito. Y no es el qué, sino el cómo: cómo contar algo que ya fue contado, pero de una manera original”.

“Educando a Nina fue la conjunción: una historia típica, de la doble identidad de dos hermanas separadas al nacer, pero contada en un tono grotesco muy fuerte, con libros muy divertidos y un elenco impresionante”, ejemplificó, y agregó que “a Griselda Siciliani todo el mundo la conocía, pero tal vez no estaba tan vista en todo su potencial, y ahí pudo lucir todo su talento”.

Por otro lado, el directivo de Underground Producciones adelantó detalles de Fanny, la fan, serie a estrenarse próximamente por Telefe, comentó que “al día de hoy hay ocho capítulos grabados”, y explicó que “es una comedia complejísima de producir visualmente porque hay una ficción dentro de la ficción”.

Y continuó: “Es una fanática de la tele que, para tratar de salvar a la novela y al galán de sus sueños, se mete en ese canal y empieza a manejar los hilos para que esa novela se transforme en un éxito”. “Es una telenovela que hoy mirarían los millenials, porque es de vampiros; se llama Cuando muerde el amor”, dijo.

“Está genial, con Luciano Cáceres haciendo de una especie de Drácula”, indicó, y para finalizar apuntó: “Quisimos meternos en la tele, como hicimos con Los exitosos Pells, pero con una telenovela”.