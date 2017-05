Se pone en marcha la segunda fecha del Top 8.

El sábado se disputarán los cuatro partidos de primera división del Top 8 Cuyano 2017. Sin dudas que lo más importante pasa por el clásico que sostendrán Los Tordos y Marista en la cancha del carril Urquiza. Pájaros y curas animarán un encuentro que promete tener todos los condimentos necesarios para disfrutar de una agradable tarde.



Habrá acciones solidarias en la cancha de Los Tordos y jugarán las infantiles de ambos clubes desde temprano.



Otro partido que promete es Teqüe vs CPBM, los dos vienen de perder en la fecha pasada, por lo que se espera un duelo muy duro entre dos equipos con estilos muy diferentes de juego.



En Buena Nueva, Banco -que perdió la semana pasada ante Marista- recibirá a Liceo que viene de golear a Teqüe. Será buen momento para ver dónde está parado el "Bancario" y si los "Clavos" vuelven a repetir una victoria.



Por último en el bajo de Luján se medirán Peumayén y Mendoza, los "Toros" perdieron la semana pasada frente a Los Tordos, pero jugando en su casa no deben dejar pasar la oportunidad de sumar. Los Conejos en tanto, le ganaron a CPBM y quieren repetir con otro triunfo.

Se viene una muy interesante jornada de sábado. Con partidos impedirles, ya elegiste el tuyo?



TOP 8 – Primera División (2° Fecha)

Los Tordos vs. Marista. Sábado 15:30.

Referee ANTONIO Claudio. Cancha: Los Tordos R.C.



Peumayén vs. Mendoza. Sábado 15:30.

Referee: MARTINEZ Juan Manuel. Cancha: Peumayén R.C.



Banco vs. Liceo. Sábado 15:30.

Referee: PÉREZ Gustavo. Cancha: Banco R.C.



Teqüe vs. CPBM. Sábado 15:30.

Referee: RIERA Víctor. Cancha: Teqüe R.C.