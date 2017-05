La dramática lucha de una mujer por la guarda definitiva de su sobrino

Un hombre fue asesinado el 7 de diciembre del 2013. Su mujer y madre de su único hijo fue la responsable tras propinarle 43 puñaladas. Desde ese día, el niño, que entonces tenía 3 años y que presenció el macabro hecho, quedó bajo la custodia de su tía Gabriela Mendoza Castañeda, hermana del hombre asesinado, quien luchó desesperadamente por conseguir la guarda definitiva del pequeño.

“Es terrible la burocracia de este país. Mi niño ya sufrió demasiado por lo ocurrido y no merece seguir a la deriva. Golpeé muchas puertas para lograr la guarda definitiva y si bien hace un mes salió, según me dijo mi abogado, aún no he sido notificada de nada”, expresó a El Sol la mujer de nacionalidad peruana.

La dura infancia del niño que perdió a sus padres

Nadie imagina lo que llevó a la mujer a cometer ese salvaje acto, sin embargo, y pese a estar pagando en la cárcel, el único que hoy tiene todos los recuerdos vivos en su cabeza es el nene, el único hijo de la pareja que no sólo presenció todo sino que también resultó herido. Tres años han pasado de ese macabro día, el pequeño ya ha vuelto a sonreír. Hoy, a los 6 años, tiene una vida diferente gracias al amor incondicional que le brinda su tía paterna Gaby, quien hace un mes obtuvo la guarda del menor después de una larga pelea.

Luché mucho por tenerla, se me cerraron muchas puertas y si bien ya salió legalmente, no me han notificado. Sólo espero que no sea tan burocrático todo porque necesito urgente que mi niño cuente con una obra social y todos los beneficios que merece”, aseguró Gaby.

Durante estos tres años, el niño quedó desamparado ante la ley ya que, al no haber una guarda provisoria, no había posibilidad de que tuviera la obra social de su tía. Tampoco le permitían inscribirlo en los colegios que ella había escogido para su escolarización y, como si eso fuera poco, se quedó sin la psicóloga que le proveía el Órgano Administrativo Local (OAL).

“Mi sobrino padece la enfermedad de Chagas –su madre es portadora­– y necesita tratamiento constante. La semana pasada estuvo muy mal, con mucha fiebre y fue desesperante no poder llevarlo al médico”, aseguró su tía que por las tardes se desempeña como celadora en un terciario privado y por las mañanas trabaja en casas de familia.

Sin asistencia psicológica. Los recuerdos permanecen y cada vez están más presentes. “En agosto del año pasado le suspendieron la ayuda psicológica, y, desde entonces, el niño no tiene asistencia. Realmente necesita ayuda porque ha comenzado a exteriorizar todo lo ocurrido ese día”, dijo Gaby.

De acuerdo con lo referido por la tía, el niño comenzó a dibujar el crimen en su cuaderno, con su padre tirado en el piso y mucha sangre. “La maestra me llamó y me comentó la situación, ya que había compartido el dibujo con sus compañeros”, aseguró la tía.

Además, por las noches, el niño no puede dormir solo, necesita la luz encendida y estar acompañado. Y, como si esto fuera poco, el 24 de marzo su padre hubiera cumplido años y el chico decidió celebrárselo con una torta y su foto.

“Son situaciones muy dolorosas las que vivo a diario y necesito ayuda para contener a mi sobrino. Yo estoy en tratamiento porque también necesito saber qué hacer ante todo esto. Mi dolor es doble porque lo veo a él solito (sin sus padres) y por lo que causa haber perdido a mi hermano, al que mataron como a un perro”, expresó llorando Mendoza.

Volver a empezar

A pesar de todo lo vivido en tan poco tiempo, el pequeño hoy ha vuelto a sonreír y mucho tiene que ver su tía. “Le brindo lo mejor que tengo, todo es para él. Sólo deseo que sea feliz y que nunca más vuelva a sufrir ni le hagan daño. Él es consciente de lo ocurrido pero también sabe que tiene que seguir adelante por eso va a inglés, a piano. Le doy todas las herramientas para que el día de mañana sea un hombre de bien”, manifestó Gaby.

Desde que sucedió el hecho, el nene nunca quiso ir a ver a su madre a prisión. Según su tía, no la llama mamá sino “la mujer mala”. El único recuerdo que tiene es de su padre, al que extraña diariamente.

“Siempre lo nombra, lo recuerda y muchas veces se enoja con él porque se fue y no lo llevó. Incluso, pide el celular de Dios para hablar un rato con su papá. Ante eso no hay nada más que decir”, culminó.