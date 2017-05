El payamédico mendocino que conquistó el corazón de Tinelli

Sencillo y con muchas ganas de ayudar a los niños que padecen cáncer, Alejandro Martínez decidió aplicar sus conocimientos actorales y se hizo payamédico. Así desde hace años recorre los pasillos del hospital Fleming y del Humberto Notti. En las últimas horas publicó un video con un menor que recibió el alta médica y llegó al corazón de miles de personas, incluso de Marcelo Tinelli.

El popular conductor compartió en su cuenta de Facebook el video de Martínez con una leyenda que reza: "Esta historia es muy emocionante... La de Alejandro, un payamédico de Mendoza y como su Iron Man ayudó a salvar la vida de un nene".

“Lo hago en forma desinteresada. Siempre me gustaron los niños y poder robarle una sonrisa en el estado en que se encuentran es maravilloso, es lo más grande que me puede pasar en la vida”, dijo a El Sol, Alejandro Martínez.

En el Hospital con uno de los niños

Brinda su tiempo para hacer reir a los niños

Desde hace varios años, Alejandro dedica parte de su tiempo a hacer reir a los chicos que padecen cáncer. Lo hace en el hospital Fleming, aunque también asegura que lo llaman del Notti y también asiste con gusto.

“No puedo explicar con palabras lo que significa poder divertir a un niño que está internado. Ver sus caritas y las de sus padres al verme es impagable”, cuenta Alejandro que se oculta detrás de imponentes trajes como el de Mickey, Donald, Batman, Iron Man, Batman, entre muchos más.

Su día arranca temprano y así disfrazado y montado en su bicicleta llega hacia el nosocomio. En el camino va robando sonrisas de los transeúntes que no pueden creer lo que ven pero que lo recompensan con un gesto de aliento. “Ya muchos me conocen y me saludan en la calle, me piden una fotos, en fin, mi día arranca del mejor modo posible”.

Luego de ese trajín llega el momento de conectar con ese niño que realmente lo está pasando mal. Que está en la cama de un hospital luchando por su enfermedad. “Es allí cuando saco lo mejor de mí. En ese momento es el niño y yo. Mi meta es robarle una sonrisa, misión que no es fácil pero que la logro a diario”, aseguró.

Pero la visita de Alejandro a los pequeños no culmina ese día, sino que continúa hasta que reciben el alta médica. “Hago un seguimiento de cada caso, los visito a diario y veo su evolucicón. Una vez que tienen la orden de regresar a sus casas los acompaño y luego, cuando festejan su cumpleaños también estoy presente. Hasta allí llego. No son cinco minutitos, me comprometo mucho con todos, con los chicos y los padres, verdaderos guerreros que la luchan a diario”, manifestó.

El hombre detrás del personaje

Alejandro es soltero y adora a los chicos. No encuentra otro modo de vida lejos de la solidaridad. Por ello, cada vez que tiene la oportunidad de estar en un espacio público no pide que le paguen la foto que la gente se saca con él (en verdad con sus personajes) sino que pide un alimento no perecedero para llevarlo luego a un merendero.

“No critico a los que cobran por sacarse fotos con ellos, son varios en Mendoza y está bien porque viven de eso, lo mío pasa más por lo social. Obvio que también hago eventos privados y cumpleaños y por ellos cobro mi cachet, pero en el hospital y en los espacios público mi sueldo es la sonrisa de los chicos”, refirió Alejandro.

A lo largo de estos años, Alejandro se ha encontrado con historias muy duras, esas que solo quien las vive las siente. “Es muy duro ver a un niño internado, ver a su familia llorar en la sala de espera sin que el pequeño lo perciba. Por ello, mi misión allí es llevar alegría. Estoy convencido que los chicos se recuperan por el amor que uno le da, la enfermedad es muy emocional”, aseguró.

El mendocino que conquistó a Tinelli

“Soy muy fanático de Marcelo Tinelli, siempre veo sus programas y cuando vi que compartió uno de los videos que subí al facebook me emocionó mucho. Me hizo sentir que voy por un buen camino”, expresó Alejandro.

En el video, Alejandro disfrazado de Iron Man sorprende a un nene que padece cáncer. Allí lo saluda, le roba la sonrisa y lo acompaña en su tratamiento hasta el último día, cuando finalmente, ya recuperado, recibe el alta.

“No es más que el reflejo de lo que hago a diario. Jesús lucho por su recuperación y lo logró. Su familia y los médicos lo ayudaron y también Iron Man, de ahora en más, un nuevo amigo en su vida”, culminó.