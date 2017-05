¿Qué es el "Fidget Spinner"?

Los Fidget Spinners se pueden encontrar en algunos sitios web, pero en Estados Unidos ya son la sensación del momento entre los niños. Este juguete que simplemente gira y gira, tiene a los profesores pensando en cómo sacarlo de las aulas, pero no es fácil pues se vende como utensilio de ayuda para los millones de pacientes con déficit de atención y para combatir el estrés y la ansiedad.

En un concepto básico, este artilugio cabe en la palma de la mano y consta de 3 aros unidos entre sí. En el centro, otro círculo hace las veces de eje giratorio. En principio esa es precisamente la gracia, hacerlo girar, girar y girar. Nada más. ¿Suena divertido? Pues para muchos lo es y por eso hoy inundan los paraderos, los parques y, por supuesto, los colegios de Estados Unidos.

Este sencillo artículo fue concebido en su momento, hace más de dos décadas, por Catherine Hettinger, una mujer de Florida que buscó la manera de entretener entonces a su hija de siete años. Y si bien patentó en su minuto el invento, en 2005 no tuvo los 400 dólares para renovar los derechos, así que los perdió. Doce años después, su juguete se vende en todo el mundo y repleta los patios de recreo de los colegios en su país y en el Reino Unido, dejando a su paso una controversia entre alumnos y profesores.

Los padres de familia de una escuela de Henderson, en el sur de Nevada, recibieron esta semana una carta en la que se invocaba a la conciencia de todos aquellos que hasta ahora permitían que sus hijos llevaran a la escuela los famosos juguetes. "Se han convertido en una gran distracción y molestia en los salones de clase", advertía la misiva, que aseguraba que de ahora en adelante cualquier ingenio como ese sería confiscado y devuelto a los padres del propietario o, en su defecto, al mismo dueño, aunque al final del año escolar. No habría nada de extraordinario en esta comunicación, si no fuera porque se trata de una de las muchas que a diario se envían a lo largo y ancho del país en diferentes escuelas, en relación a los Fidget Spinners. Y el verdadero origen de la controversia radica en el porqué de la súbita explosión de estos juguetes en las salas de clases: que muchos de estos aparatos se comercializan como herramientas de ayuda para pacientes con autismo, déficit de atención, estrés, ansiedad y hasta depresión, pues se venden para, presuntamente, aumentar la capacidad de enfoque. Por esa razón, no es raro que cuando un profesor enfrenta a su alumno y le pide guardar su juguete, este le responda: "Lo siento, me lo recetó el doctor".