Alejandro Fantino le respondió a Jorge Rial, luego de que éste lo acusara de usar como “exclusiva” una nota a Jaime Stiuso que había salido en su programa de A24.

“Quiero contestar a un malentendido… Me estoy mordiendo los labios porque sé que voy a meter en quilombos a Juan Cruz Ávila (productor). Me estoy mordiendo los labios y lastimándome para no contestar. Porque si contesto se arma una guerra nuclear”, arrancó diciendo Fantino en su programa radial. “Hay veces que hay que tener cuidado con las armas nucleares”, continuó.

Luego agregó: “Nosotros no le robamos nada a nadie. Y Mariel Fitz Patrick (quien entrevistó a Stiuso) trabaja en Animales Sueltos desde hace bastante tiempo, incluso antes de trabajar en A24. Nosotros no robamos nada a nadie, laburamos, somos laburantes. Por respeto a Ávila, que es mi amigo, voy a parar acá”.

Aunque Fantino intentó bajar el nivel de la discusión, aclaró: “Somos del mismo grupo, pero no nos llamen a la guerra”.

“Dimos el crédito de la nota de Stiuso finalmente porque la nota había salido primero, y eso lo valoramos, en una señal que crece día a día como A24. Pero vamos a parar acá, somos del mismo grupo y hay que darle para adelante, pero no nos llamen a la guerra”, exlcamó.

Más tarde, cerró asumiendo que todo se trató de “un graph mal puesto”. “Stiuso fue conseguido ayer por Mariel Fitz Patrick, que es compañera mía en Animales Sueltos desde hace mucho tiempo, y la nota fue puesta al aire en A24, en el programa de Jorge Rial, a las 21hs. Luego nosotros repetimos esa nota y por ahí algún graph mal puesto, porque la nota no era exclusiva, eso hay que reconocerlo, generó este malentendido. La nota no era exclusiva, era compartida. No es de uno o del otro. Nos equivocamos nosotros en poner exclusivo pero tampoco es de los otros. Hay que pensar en grupo. Somos un grupo. O no salvamos todos juntos o nos vamos todos al tacho”.

“El graph estuvo mal puesto, por eso le pido disculpas a la señal A24”, dijo el conductor. “A la señal A24 pido disculpas”, insistió, dejando en claro que las disculpas no eran para el conductor de Intrusos.