Cristina Kirchner aclaró que no será candidata en octubre

La ex presidenta Cristina Kirchner sugirió que no será candidata en las próximas elecciones legislativas a realizarse en octubre al señalar que "no le interesa" volver a tener un cargo público. La aclaración la hizo este jueves cuando también anunció que su gira europea no incluirá Inglaterra.

"No me interesa… les voy a ser absolutamente sincera, yo fui dos veces presidenta… para mí lo importante es que vuelvan ustedes, los jóvenes, los trabajadores, los estudiantes, los comerciantes, los científicos, los que creen en el país. Y en esto creo que el movimiento obrero tiene una inmensa responsabilidad en esto".

Sobre el final del acto, Cristina Kirchner dijo: "Hay que ayudar a reconstruir la Argentina, y no lo hago desde mi persona, me excluyo, y nadie grite ni nada, me excluyo. Es necesario ayudar a pensar a la gente sin que la confundan".

