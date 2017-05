Rey: "Con garra, las cosas pueden salir bien"

Godoy Cruz consiguió una histórica clasificación anoche al igualar 1 a 1 con Libertad de Paraguay y acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Para este logro, sin dudas, fue clave la gran actuación del arquero Rodrigo Rey, quien ya es una de las grandes figuras del elenco de Lucas Bernardi.

Tras el encuentro, el guardametas se dio un fuerte abrazo con su entrenador, que llamó la atención de todos. “Tuve la suerte de jugar con Bernardi en Newell’s. Sé lo que es como gente, lo que lucha junto con su cuerpo técnico para que las cosas nos salgan bien y por eso fui a abrazarlo”, explicó el espigado portero.

A su vez, Rey valoró el triunfo por las “dificultades” que tiene este Bodeguero: “Este es un plantel corto, es un torneo duro y en este club todo es muy difícil”.

Con respecto a su gran presente, el arquero comentó: “Sabemos que cuesta estar donde estamos. Tengo la suerte de cumplir y estoy muy feliz. Trabajamos muy duro para que todo saga bien. Con garra, las cosas pueden salir bien”.

En el tanto de Santa Cruz pareció que el portero tuvo alguna responsabilidad. Sin embargo, aclaró las dudas: “La pelota me picó muy alto. Me picó y entró casi en el ángulo. Me mató el pique”.