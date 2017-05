Al final, Cristina no viajará a Oxford

La ex presidenta Cristina Fernández viajará mañana a Europa, luego de haber depositado los 150 mil pesos de caución real que le había fijado el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa "Los Sauces", aunque suspendió su estadía en el Reino Unido.

Según indicaron fuentes judiciales, sobre el final del horario judicial el juzgado de Bonadio se notificó hoy del depósito de los 150 mil pesos que había hecho el jefe de la bancada de diputados kirchneristas, Héctor Recalde, por lo que la ex presidenta está autorizada a salir mañana de la Argentina rumbo a Europa.

Al brindar una charla en la sede del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) en esta capital, Fernández de Kirchner anunció que "no hará el capítulo inglés" de su viaje porque esa estadía implicaba "estar afuera" del país "dos semanas".

"Voy a ir una semana, para únicamente estar en Grecia y Bruselas, donde tenemos compromisos institucionales, con parlamentarios y dirigentes políticos importantes", indicó.

"El año pasado me invitaron también de Oxford, no pude ir. Me volvieron a invitar este año, pero les voy a agradecer profundamente la invitación", dijo y atribuyó su decisión a "lo que pasó ayer en Argentina", en referencia al fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de la pena "dos por uno" para un delito de lesa humanidad.

Al respecto, afirmó no querer "estar dos semanas afuera del país y no estar apoyando y ayudando en esto que es una tarea fundamental. Lo decidí porque siento como que alguien, allá arriba, me está diciendo 'No estés tanto tiempo afuera'", agregó.

"Quiero estar aquí ayudando, con ideas y organziación, porque entiendo que esta decisión debe ser revertida", sostuvo sobre el fallo del máximo tribunal.

Dentro de sus primeras actividades, la ex mandataria tiene previsto el próximo domingo, a las 11, una visita a un Campo de Refugiados, a la Acrópolis y al Museo Nacional Griego, mientras que a las 20 compartirá una cena con Panos Rigas, Secretario General de Syriza.

En tanto, el próximo lunes mantendrá un encuentro con el primer ministro griego, Alexis Tsipras, y otro con el Presidente del Parlamento, Nikos Voutsis, en la sede del Parlamento, Plaza Sintagma.

Por la tarde, Cristina expondrá sobre "Capitalismo y Neoliberalismo. la experiencia Sudamericana" en el teatro Christos Lambrakis Hall, con capacidad para mil 400 personas.

El martes 9 de mayo, la ex presidenta tiene previsto arribar a Bruselas a las 19.45, donde al otro día se reunirá en el Parlamento Europeo con un grupo de eurodiputados, donde además ofrecerá una conferencia, y mantendrá una audiencia con el secretario general de la Confederación Europea Sindical, Luca Visentini.

En ese marco, el jueves 11 de mayo mantendrá una audiencia con Jean-Luc Mélenchon, ex candidato a presidente por Francia Insumisa.

El viernes 12, la agenda continuará con un encuentro con la secretaria general de la International Trade Union Confederation (ITUC), Sharan Burrow, en la que sería su última actividad tras los cambios en la agenda del viaje.

Por cuestiones personales Florencia Kirchner decidió no viajar, indicaron allegados a su defensa.

La hija de Cristina también debía depositar 150 mil pesos para poder salir del país, a raíz de estar procesada en la misma causa.

De todas maneras, la Sala I de la Cámara Federal tiene en su manos la apelación presentada por la defensa para cuestionar la caución y también la orden de presentarse en los tribunales federales a más tardar 48 horas después de su regreso al país.