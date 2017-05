Triaca espera que el "empalme" no "sustituya el empleo vigente"

El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, participó de la primera Feria de Empleo para jóvenes que se realizó este jueves en la Nave Cultural. Sin anuncios para la provincia, el funcionario destacó la importancia del "empalme", la medida anunciada por el presidente Mauricio Macri días atrás, para la generación de empleo.

"No queremos que sustituya al empleo vigente sino que se generen nuevos puestos de trabajo", manifestó Triaca.

La realización de la feria de empleo llega en el medio del aumento de las cifras de desempleo y es uno de los dolores de cabeza del gobierno nacional, además de la inflación.

En este contexto, el funcionario adelantó que la medida beneficia a todos los sectores: a los empresarios les permite ahorrar parte del salario porque los empleados cobrarán el plan social como parte de su sueldo.

Sim embargo, Triaca espera que esta medida no afecte a los empleos vigentes sino que pueda combatir la desocupación en esos sectores de mayor vulnerabilidad que antes no trabajan para no dejar de cobrar el plan.

Según las cifras oficiales que brindó el ministro, uno de cada tres argentinos es pobre y más de 1 millón de jóvenes no estudian y trabajan. Este último número es el que movilizó a la realización de la feria de empleo.

Desocupación y pobreza en Mendoza

Con respecto a la problemática de desocupación que afecta a Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo se mostró "optimista".

"Los jóvenes son el sector más perjudicado pero soy optimista que lo vamos a revertir a través del camino del esfuerzo, la capacitación, el estudio y construir una economía sana", destacó el mandatario.

En esa misma línea, el gobernador detalló que las cifras de desempleo en la provincia son más bajas que el índice de Cuyo.

"No tenemos desempleo alto sino que aumento del empleo en negro, en lo que estamos trabajando para combatir", agregó.

En cuanto al aumento de la pobreza y los datos que sacó a la luz Cáritas, Cornejo manifestó no tener cifras locales de la pobreza y que no se pueden guiar por las personas que se arriman a esa organización.