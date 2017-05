Ashley Graham, como Dios la trajo al mundo

Orgullosa de su cuerpo, la sensual Ashley Graham realizó una jugada producción de fotos para V Magazine, en su edición verano 2017, donde se mostró totalmente desnuda.

Graham, de 29 años, posó para la lente de Mario Sorrenti, quien la captó en blanco y negro, en sugerentes poses.

Además, fue entrevistada por Tracee Ellis Ross, actriz y autora del libro “Una nueva modelo: cómo lucen verdaderamente la seguridad, la belleza y el poder”, habló con la modelo sobre la imagen corporal.

“Crecí en un hogar muy cristiano, así que las palabras tienen poder”, dijo Ashley, y añadió: “Me llevé eso a cada área de mi vida. Si dices ‘Soy gorda’, así te sentirás. Si dices ‘Soy estúpida’, así te sentirás por el resto del día”.

Además de convertirse, en 2016, en la primera modelo de talla grande que aparece en la clásica portada anual de trajes de baño de Sports Illustrated, Graham es una de las modelos más cotizadas. Ha desfilado, también, para Michael Kors en la Semana de la Moda de Nueva York.

“A veces me despierto y me siento la persona más gorda del mundo, pero no dejaré que eso me afecte el resto del día. Tienes que decirte ‘me gusta este día. Soy osada, bella y brillante’. Eso llega a mi interior, se refleja en el exterior y me hace sentir inteligente”, sostuvo.

La modelo no dudó en contar cómo se sintió años atrás cuando descubrió que tenía celulitis. “Recuerdo haberle dicho a mi mamá, ‘¿no es asqueroso? Es tan feo’. Ella se bajó los pantalones y dijo: ‘Mira, yo también tengo’. Y fue como ¡aahhh!”, relató Ashley, a lo que agregó: “Me miró, no me dijo si era bella o fea, sólo me dio a entender que no importaba”.

“Tengo dos modelos a seguir. Uno de ellos es mi mamá. Con sólo ver cómo ha llevado su vida y cómo ella ha manejado cada dificultad… es como esa mujer que tiene integridad y dignidad, y ha sido amable y generosa con toda la gente a su alrededor”, dijo.

Ashley sostiene que como luche “No define mi valor”. “Si mujeres como tú y como yo seguimos defendiendo eso, siento que las chicas más jóvenes lo entenderán y dirán, ‘¡¿A quién le importa?!”, concluyó.

El próximo 9 de mayo publicará “Una nueva modelo: cómo lucen verdaderamente la seguridad, la belleza y el poder”.

I signed some copies of my books for you guys! Link in my bio Una publicación compartida de A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) el 31 de Mar de 2017 a la(s) 9:52 PDT

Mirá las sensuales fotos de Ashley Graham en V Magazine.