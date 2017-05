Fuerte crítica de Gallardo a la AFA por la cesión de juveniles

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, criticó hoy fuertemente a la AFA por permitir la falta de igualdad y aceptar que clubes tomen "ventaja" sobre otros en torno a la cesión de juveniles al seleccionado sub 20 que disparó la negativa de Independiente de entregar a Ezequiel Barco.

"Tiene que haber una autoridad en la AFA que sea igualitaria para todos. Hay que intentar terminar con el tema de sacar ventaja. Esta nueva AFA debería tener una solución para esto, debería haber pasado, pero no pasó nada", enfatizó Gallardo en una clarar referencia a que todo se mantiene igual con las nueva dirigencia comandada por Claudio Tapia.

Gallardo dijo en conferencia que River decidió permitir que Exequiel Palacios y Gonzalo Montiel integren el seleccionado y sientan "orgullo" de jugar para Argentina el Mundial sub 20 en Corea.

"Adoptamos como institución River ceder a nuestros futbolistas al juvenil" dijo Gallardo y reclamó que el seleccionado argentino "merece respeto".

Y agregó: "A mi me llena de orgullo pero veo aptitudes como estas de no cederlos y ahí es donde me hago la pregunta yo".