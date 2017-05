Jorge Rial estalló contra Alejandro Fantino

En Animales Sueltos, Alejandro Fantino anunció que tenían una nota imperdible con Antonio Jaime Stiuso. “El de hoy es un programa de alto impacto periodístico. Mano a mano con Stiuso”, sentenció el conductor.

Pero la nota que Fantino puso al aire era una que realizó Mariel Fitz Patrick para el ciclo de A24 Jorge a las 21, que encabeza Jorge Rial. Y claro, cuando el creador de Intrusos vio en vivo lo que estaba ocurriendo, ¡ y estalló!

“No, muchachos, Stiuso no hablo con Animales. Habló con mi programa de A24. La nota la hizo Mariel Fitz Patrick. No se hace eso“, escribió en Twitter, donde tiene millones de seguidores.

Tal comentario en las redes derivó en que en Animales Sueltos cambien al instante el graph, y titulen con el crédito correspondiente. “Stiuso rompió el silencio, gentileza de A24“.