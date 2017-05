Dos “locos” por la geografía mendocina causan furor en Facebook

Pensar en crear un cuenta de Facebook para postear información sobre geografía y geología tal vez no suene como una idea muy atractiva. Sin embargo, dos mendocinos han logrado captar a miles de seguidores con sus publicaciones sobre la provincia.

Su cuenta Geografía y Geología de Mendoza tiene más de 15.180 seguidores. La información que allí publican es concisa, interesante y atractiva, logrando que sus videos tengan miles de reproducciones.

La idea de la fanpage nació a principios de setiembre de 2015, a partir de una iniciativa de Guillermo Corona, quien le propuso a Pablo David González este proyecto con el objetivo de realizar publicaciones diarias sobre geografía y geología de la provincia.

Corona tiene 33 años y es licenciado en Geofísica –egresado de la Universidad de San Juan-, montañista y apasionado por la geografía en general y la geología en particular. Según cuenta, su motivación por compartir la pasión por esta temática lo ha llevado a colaborar en el archivo para Google Earth de montañas de Argentina: “Este trabajo no se había realizado nunca y lo que hice fue un compilado de información de muy diferentes fuentes sobre nombres de montañas, valles, quebradas y ríos”, dijo. Además, es autor del blog Animal de Ruta, en el cual volcó toda su energía en publicaciones de diferentes temáticas desde observaciones científicas, viajes o ascensiones de montaña.

Por su lado, González (48 años) es arquitecto recibido en la Universidad Nacional de Córdoba y su pasión por la naturaleza lo ha llevado a combinar el montañismo con el dibujo y la pintura de los paisajes que recorre. “Estas dos vetas, las comparto a través de los blogs Andinismo y Exploración y Pinturas & Montaña. En el 2014, publiqué mi primer libro 50 Cumbres, una guía de ascensiones de 3.000 a 5.000 metros desde Polvaredas a Las Cuevas”, señaló.

Los profesionales aseguraron que el interés común por el montañismo los llevó a conocerse a través de internet, para luego compartir algunas cervezas planeando ascensiones o la página de Geografía y Geología.

“El concepto esencial de la página es generar contenidos de nuestra autoría en base a observaciones personales, relevamientos fotográficos, estudios que preparamos para divulgación. En la mayoría se trata de información inédita y otras donde nos ocupamos de reunir la información desde diferentes fuentes y prepararla para divulgación”, detalló el arquitecto de esta dupla que logró miles de adeptos.

Ambos decidieron reivindicar las informaciones que se publican en Facebook, donde muchas noticias suelen ser falsa a punto tal que obligó a la plataforma creada por Mark Zuckerberg a lanzar una herramienta para detectarlas. “Si bien en Facebook uno encuentra muchas publicaciones sin valor, también puede ser una excelente vía para la divulgación de contenidos generados, no copiados, que buscamos hacer”, dijeron.

Y a continuación agregaron: “Los dos venimos de experiencias en blogs, donde el alcance no es tan masivo sino que el público es más específico. El que llega allí es realmente uno que está interesado en el tema. Al elegir esta red social, vemos que es una excelente posibilidad de llegar a aquella gente que no navega en otro lugar más que en ella. También debíamos ser muy concisos en cuanto a la cantidad de texto, ya que hoy en día cada vez prima más la imagen sobre lo escrito. Y por último los comentarios de las publicaciones nos facilita el feedback con los seguidores de la página”.

El ‘gran público’ necesita conocer más sobre la tierra donde vive.

La repercusión que han logrado no la esperaban y ha sido una gran motivación para que se animen a realizar posteos con más detalles: “Al principio uno puede caer en el error de pensar que publicaciones sobre esta temática es sólo para ñoños o eruditos. Al poco tiempo nos dimos cuenta que el ‘gran público’ necesita conocer más sobre la tierra donde vive. Los nombres de la montañas que se ven todos los días, los increíbles paisajes olvidados que guarda nuestra provincia o los aspectos más llamativos de la geología, pueden ser el puntapié inicial para despertar el interés por conocer nuestra provincia. Y como dice el famoso refrán, no se cuida lo que no se quiere, no se quiere lo que no se conoce”.

Las publicaciones de Corona y González abarcan diferentes temáticas, desde aspectos geológicos, geográficos, astronomía, clima, flora, fauna y urbanismo, entre otras. “A medida que fuimos generando contenidos fuimos organizando algunas publicaciones en series. Esta semana comenzamos una nueva experiencia, publicamos un primer post más largo, con más texto y fotos con excelente recepción por el público”, confió entusiasmado González.