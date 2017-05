Presos que trabajan: las dudas y respuestas sobre el proyecto

Los primeros días luego del anuncio del gobernador Alfredo Cornejo sobre la iniciativa en la que los presos deberán trabajar y estudiar para acceder a beneficios sobre su condena, las dudas se centraron principalmente en cómo funcionaría el sistema y cuánto costaría.

Ahora, con el proyecto ya presentado en la Legislatura, han surgido nuevas preocupaciones respecto a las modificaciones que se buscan implementar en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (8.465), aunque por ahora no hay detractores de que las personas privadas de la libertad deban trabajar.

Si bien la oposición adelantó que no pondrán trabas al proyecto, también señalaron inconsistencias en el documento. La senadora del Frente para la Victoria Patricia Fadel explicó: "Aumentar la capacitación requiere aumentar la contratación de docentes; ampliar los contratos para trabajo extra muros significa ampliar la cantidad de seguridad que debe custodiarlos".

Junto a esto, el presidente de la Fundación Xumek, Lucas Lecour, señaló una contradicción entre las reiteradas oportunidades en que el proyecto señala la intención de concientizar sobre el daño que se hace a las víctimas o la reinserción laboral, contra las declaraciones públicas de Cornejo. "El fundamento muestra un desprecio por el prisionero, diciendo que si está ocioso y va a tener derecho a salud, defensor y comidas, por lo menos que trabaje. Comparar la cárcel con un spa está muy alejado de la realidad".

Lecour ejemplificó con el caso de los internos en los pabellones de máxima seguridad, indicando que actualmente no tienen motivación al buen comportamiento. "Sabiendo que no accederán a beneficios, son parte de una preocupación: sólo controlan que no se dañen entre ellos", indicó.

Fundamentos aparte, Lecour señaló que es preocupante la forma en que se incluye a la víctima. "Sigue con una idea de venganza, de enfrentamiento: no hay sentido en que también participe de esto, o al menos debería distinguirse ciertos delitos. ¿Es necesario que alguien vaya al penal 6 años después para ver si le tienen que dar libertad condicional a alguien por un robo?".

En respuesta, el ministro de Seguridad, Gianni Venier, explicó a El Sol que el proyecto se divide en tres aspectos: el trabajo, la reinserción y las víctimas.

"La idea del trabajo no es que sea un gasto para el ciudadano, va a salir de lo que maneja Seguridad, y será sustentable para que no se tenga que estar subsidiando nada, no apuntamos a eso", detalló. Días antes, Cornejo fue más directo sobre los fondos: "La plata va a salir del Estado", se limitó a responder.

De acuerdo con Venier, no será necesario colocar mayor seguridad para custodiar a los presos que deban salir para trabajar, porque es personal con el que ya se cuenta. En cuanto a infraestructura, sostuvo que se utilizarán espacios existentes, más los espacios nuevos que se están construyendo.

En cuanto a los presos de máxima seguridad, el titular del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana, aseguró que la medida permitirá que su condición mejore. De acuerdo con el funcionario, este tipo de prisionero tiene dos problemas: mala conducta y falta de valorización por el trabajo.

"Si vamos trabajando progresivamente en ambos, deja de ser un preso de máxima seguridad", apuntó. En esto, el ministro explicó que se ampliará el trabajo psicológico con los condenados y procesados para que empaticen con las víctimas. En palabras de Venier, "hay que hacerles entender por qué sostenemos que está mal lo que se condena: nadie sostendría que está bien apuntarle a una anciana con un arma en la cabeza, pero ellos lo hacen".

Respecto a la inclusión de las víctimas en el proceso, el ministro indicó que es reconocer derechos que la persona tiene porque el proceso se origina debido a su existencia. "La víctima no elije serlo, el delincuente la colocó en esa situación. Debe poder saber qué está ocurriendo con la persona que la convirtió en eso, si la Justicia está cumpliendo", argumentó.