"Bon Appétit", lo nuevo de Katy Perry

La canción, cuya producción ha corrido a cargo de Max Martin y su inseparable Shellback más el también sueco Oscar Holter (Tove Lo, Carly Rae Jepsen), tiene una evidente querencia caribeña, que recuerda a los últimos éxitos de Rihanna junto a Drake, tanto en ‘Work’ como ‘Too Good’. Además, su letra que emplea evidentes paralelismos entre la comida, como apunta su título, y la sexualidad. “El tipo de amor que se deshace en tu boca”, dice. “Buen apetito”, dice. Atención a su foto promocional, con las uvitas.

“‘Bon Appétit’ es una buena muestra de lo mucho que ha evolucionado el sonido de Katy Perry en cuanto a producción: escuchada al lado de ‘I Kissed a Girl’, cualquiera diría que es una canción de Robyn.

Pero ‘Bon Appétit’ tiene un problema y es que no mantiene el interés de principio a fin. Los versos y el estribillo están bien; la letra tiene puntos muy memorables (“do you want some more? / well, I am open 24″) pero ‘Bon Appétit’ va cuesta abajo en cuanto Migos entra en escena: no hay nada de gancho en su contribución y la canción no ofrece nada interesante a partir de ahí. Casi se puede decir que termina en cuanto entra Migos, y una buena canción pop no puede tener este fallo.

La primera impresión del nuevo tema tuvo una tibia recepción por sus fans, al igual que JLO yMadonna, que estaban presentes en la gala del MET, en Nueva York.