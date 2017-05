Hoy se celebra el Día de Star Wars

Los fanáticos de Star Wars de todo el mundo celebran el 4 de mayo su día con actividades como maratones de películas​ o encuentros donde aparecen disfrazados de Jedis, Stormtroopers y muchos otros personajes del film.

Si bien este año se cumplen 40 años de la llegada a los cines de la saga creada por George Lucas, el festejo de esta fecha no está relacionado con su creación. La historia se remonta a 1979 y está llena de curiosidades.

Hace 38 años atrás, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por convertirse en primera ministra del país: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", rezaba el texto, es decir, un juego de palabras con la fecha, "May the 4th" significa literalmente "4 de mayo", y su lectura por fonética, "may the force", que alude a la frase más famosa de la película, en español, "que la fuerza te acompañe".