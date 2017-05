Mirtha Legrand, preocupada por ¡WhatsApp!

Por casi dos horas, el servicio de mensajería WhatsApp vivió una caída mundial, y las quejas no tardaron en llegar. Entre los usuarios que se alarmaron se encuentra Mirtha Legrand, quien se refirió al tema en la red.

“¿Me podrían contar por qué se cayó WhatsApp? Estaba hablando de la #Mesaza del domingo con mis productores”, escribió La Chiqui, preocupada por el servicio de mensajería.

Me podrían contar por qué se cayó Whatsapp? Estaba hablando de la #Mesaza del domingo con mis productores pic.twitter.com/4OvYjgRHnb — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) 3 de mayo de 2017

Luego, ya enterada de la falla a nivel mundial, la conductora, quien está muy pendiente de la tecnología, tiró: “No me escriban… ¡porque no me lo va a mandar Whatsapp!”.

“No me escriban… porque no me lo va a mandar Whatsapp”! Aprovechen para suscribirse y ver https://t.co/V2RGcz7mqA pic.twitter.com/MZpR4dvUCt — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) 3 de mayo de 2017

Marcelo Tinelli también se hizo eco del complicado momento 2.0, con humor.