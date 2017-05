Bernardi, sobre los rumores: "Convivimos con estas cosas"

“Escuché los rumores. No puedo comentar mucho al respecto. Hay cosas que te toman por sorpresa o que resultan extrañas. Son cosas que tiene el fútbol, convivimos con esto constantemente”. Así comenzó la conferencia de prensa del entrenador de Godoy Cruz, Lucas Bernardi, en la previa del partido que el Expreso jugará este jueves a las 21 en el Malvinas Argentinas, por Copa Libertadores de América.

Y aclaró, respecto a los rumores sobre su posible salida del Tomba a pesar de estar a un paso de los octavos de final del certamen continental: “Hemos hablado con el presidente de todos los temas. Las explicaciones las doy hacia donde las tengo que dar, de lo futbolístico, de lo que pasa, de lo que no pasa, de las cosas lógicas que tienen en común un entrenador y un presidente en cualquier club normal. Lo hacemos habitualmente”.

El ex Newell’s intentó explicar el origen de los rumores y se refirió a las dudas que genera su equipo en cuanto al rendimiento y negó haberle restado importancia a alguno de los dos torneos: “Este plantel está viviendo cosas muy lindas, ha crecido mucho, ha trabajado muy duro y tenemos un partido muy importante mañana y otro el domingo y así sucesivamente, como los que hemos tenido desde que llegamos. A todos los partidos le hemos dado el mismo valor y así lo haremos hasta el final”.

Y completó: “Todas las suspensiones que hemos tenido se han dado en el campeonato, no en la Copa, las lesiones y los momentos de los futbolistas han afectado en los dos lugares. Así como los futbolístas que han tenido que descansar lo han hecho en los dos torneos. No es una cuestión de que no le dimos valor al campeonato”.

Por otro lado, destacó el esfuerzo físico de los jugadores a pesar de los viajes y de la seguidilla de partidos: “Los futbolistas se han brindado por completo más allá de los viajes largos que hemos tenido, del cansancio por la acumulación de partidos. Valoro el esfuerzo físico que han hecho. Es lo que yo valoro y es lo que deberían valorar los hinchas. No ha sido fácil para ellos para alcanzar su mejor versión. Todo sabíamos que esto iba a pasar”.

Además, reconoció que no le recriminó a los dirigentes no haber pedido la postergación de algún partido del torneo local: “No me molesta que los dirigentes no hayan pedido postergar partidos. Cuando vos participás de torneos internacionales, conocés las reglas del juego y tenés que adaptarte”.

Un punto ante Libertad le daría la clasificación al Tomba a octavos de final del certamen por primera vez en su historia. Ante esta chance, existe la posibilidad de que la ansiedad le juegue en contra al plantel pero Bernardi explicó que “los jugadores están bien, están tranquilos. Ellos entienden que no hemos logrado nada aún pero entienden que vamos por un camino correcto. Esta posibilidad de entrar a octavos es lo que nos toca vivir en este momento y lo tenemos que afrontar”.