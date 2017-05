Duro "cachetazo" judicial al acusado de matar a Julieta González

Los investigadores judiciales opinaron este miércoles que la resolución de la jueza de Garantías Érica Sánchez fue un duro revés para la defensa de Andrés Di Césare, el joven que se encuentra detenido con prisión preventiva por el femicidio de la maipucina Julieta González –la chica de 21 años que mantenía una relación oculta con él–, que terminó asesinada a golpes en setiembre del año pasado.

La magistrada le negó la detención domiciliaria –otro juez también había rechazado el pedido– y confirmó la instrucción de la fiscal de Homicidios Claudia Alejandra Ríos en dos pruebas consideradas clave: la “confesión” fuera del expediente que hizo Di Césare y el allanamiento que permitió el secuestro del auto en el que habrían asesinado a la víctima.

Si bien la defensa de Di Césare, de 23 años e hijo de un empresario del transporte, apelará la resolución de la jueza de Garantías y una Cámara en lo Criminal deberá intervenir, el fallo terminó de cerrar una conflictiva etapa de la instrucción que estuvo plagada de presentaciones de los abogados defensores y cuestionamientos de la querella y la fiscalía al juez de Garantías natural de la causa, David Mangiafico, que terminó siendo apartado.

Claudia Ríos, la fiscal de la causa.

Con la resolución judicial de este miércoles, el joven Di Césare seguirá en la cárcel de Boulogne Sur Mer, donde se encuentra desde horas después de su arresto, el 11 de octubre del año pasado. Julieta González fue hallada muerta camino a Cacheuta el 27 de setiembre.

El martes al mediodía, después de que en los primeros días de marzo el tribunal de la Octava Cámara del Crimen separara al juez Mangiafico al estar cuestionado de parcialidad, las partes volvieron a juntarse en el segundo piso de Tribunales. Se debían resolver la prisión domiciliaria por segunda vez y los cuestionamientos de las pruebas de instrucción.

La defensa entiende que un informe de la policía y el allanamiento para secuestrar el auto, que están incorporadas en el expediente, eran nulos.

El primero sostiene que Di Césare realizó una especie de confesión del hecho tras ser detenido al señalar –palabras más palabras menos– que había matado a Julieta porque ella le decía que no había ingerido pastillas anticonceptivas y estaba embarazada. Y el segundo es el procedimiento que permitió el secuestro del Ford Fiesta Kinetic del imputado, donde encontraron rastros de la víctima.

La víctima tenía 21 años.

La fiscalía defendió el trabajo de instrucción y la jueza confirmó las actuaciones.

Se basó en que la declaración fue espontánea y en que brindó detalles que, en ese momento, no estaban confirmados. Por ejemplo, dijo que la joven tomaba pastillas anticonceptivas y esto la fiscalía lo desconocía. Cuando peritaron el celular de Julieta, días después del arresto del sospechoso, confirmaron que hablaba de ese tema en particular en sus mensajes.

Con respecto al allanamiento, la defensa cuestionaba que no estaba argumentado en el pedido que debía realizarse en horario nocturno. Sin embargo, se pudo comprobar que estuvo autorizado por las llamadas que realizó la fiscal con la jueza de Garantías. Además, como el procedimiento se realizó en una empresa y no en una casa particular, la fiscalía no necesitaba una autorización expresa.

Más allá de la apelación que presentarán los defensores, que demorarán la elevación a juicio de la causa, el Ministerio Público tiene una prueba de importancia, que la considera irrefutable: la necropsia determinó que Julieta tenía rastros de piel de Di Césare debajo de las uñas.

La hipótesis es que la víctima se defendió del ataque del joven mientras se encontraban discutiendo en el auto y por esto tenía estos rastros en esa parte del cuerpo.

El caso, desde un principio, se presentó empantanado. Julieta dejó de ser vista el Día de la Primavera del año pasado. Seis días después, la hallaron asesinada cerca de la Destilería. Gracias al análisis de su teléfono, el sospechoso fue Di Césare, un joven que mantenía una relación sentimental oculta con ella y terminó siendo detenido.