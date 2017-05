Jimmy Kimmel, quebrado por la salud de su hijo

Tras una semana de ausencia inesperada, el reconocido presentador de la tevé norteamericana, Jimmy Kimmel, regresó a la pantalla con una historia desgarradora que lo hizo quebrarse delante de cámara.

Es que el conductor de Jimmy Kimmel Live! fue padre el 21 de abril, y su hijo, William, debió afrontar un delicado estado de salud al padecer Tetralogía de Fallot, una enfermedad congénita.

Con apenas tres días de vida, el bebé fue sometido a una operación a corazón abierto. “Fue algo muy aterrador. Fueron las tres horas más largas de mi vida“, reveló Jimmy muy emocionado.

Afortunadamente, el pequeño se encuentra “muy bien”, aunque deberá someterse a dos operaciones similares: una dentro de seis meses, y otra en la pre adolescencia.

Entra lágrimas, y con la voz entrecortada, el conductor narró toda la situación, y se dejó un espacio para criticar al sistema de salud de los Estados Unidos, y a los recortes pedidos por Donald Trump. “Si tus padres no tenían seguro médico, es posible que ni siquiera hubieras vivido lo suficiente como para ser rechazado de alguno. Si el bebé de uno va a morir y no tiene por qué, no debería importar cuánto dinero uno gana… Sea uno republicano, demócrata u otra cosa, todos estamos de acuerdo, ¿no?”.

Mirá el video