Nai Awada: “Quiero pedir perdón, estoy angustiada”

Luego de su participación en Intrusos, y diversos medios, Naiara Awada usó su cuenta de Twitter para pedir disculpas, sobre todo a su familia, por sus polémicas y constantes declaraciones.

“Por favor paremos con el tema de (Oscar) Martínez por respeto a mi papá. Pido disculpas públicas y agradezco el respeto! Perdón por armar lío sin parar“, escribió Nai, quien días atrás culpó a Martínez por la separación de Marina Borensztein y su papá, Alejandro Awada.

Luego, la sobrina de la primera dama Juliana Awada, continuó disculpándose con su familia por sus polémicas declaraciones en diferentes medios.

“Soy un ser humano, me equivoco. Pero soy buena gente. Los que me conocen lo saben”, indicó.

Naiara contó en Intrusos intimidades de su familia, y hasta reveló que “cuando era joven” su papá se drogó. También habló de Chano Charpentier y contó que salió con él en su peor momento.

“Quiero pedir perdón a cada uno de los miembros de mi familia que lastimé. El juego se me fue de las manos. Estoy muy angustiada pido respeto“, continuó escribiendo en la red.

“No paro de llorar… lo primero es la familia el resto no existe. Me callo”, cerró Nai.

— Nai Awada (@AwadaNai) 3 de mayo de 2017