Macri y Cornejo hablaron por el riesgo de desabastecimiento de nafta

Mientras realizaba un recorrido por las instalaciones del nuevo Laboratorio de Genética Forense, el gobernador Alfredo Cornejo, tuvo que apartarse para atender un llamado del presidente Mauricio Macri.

El mismo mandatario relató que por la mañana lo había llamado al jefe de Estado para reclamarle por el problema de desabastecimiento que podría tener Mendoza a raíz del bloqueo que se está dando en Rincón de los Sauces (Neuquén).

El gobernador le manifestó su preocupación a Macri por las consecuencias que puede traer a la provincia el reclamo gremial.

El sábado YPF informó que el 60% de la capacidad de la refinería de Luján de Cuyo está afectada con riesgo de desabastecimiento de combustible en 14 provincias del país, por el bloqueo de yacimientos de la empresa Rincón de los Sauces por parte de ex trabajadores que reclaman fuentes de empleo, según consignó Télam.

“Nuestra destilería en particular no está recibiendo la cantidad necesaria para proveer a las provincias. Esto es producto de la extorsión de un gremio que ha cortado el camino en Neuquén y la electricidad”, señaló Cornejo.

En el caso de Mendoza, al no tener un polo de servicios en el sur, depende de la energía de Neuquén. Además, a raíz de este bloqueo, no se pueden explotar los pozos más productivos del sur y no llega el petróleo de Neuquén. A propósito del polo de servicios, esto es lo que Cornejo quiere que Vale haga en el sur provincial, sin embargo aseguró que se necesita una millonaria inversión.

“De mantenerse en el tiempo vamos a tener problemas de provisión”; añadió el gobernador. De todas maneras explicó que el presidente le prometió que iba a ocuparse “personalmente” de resolver esta situación.

El conflicto comenzó el pasado 28 de abril cuando alrededor de 126 ex empleados despedidos de la firma OPS, que ya cobraron indemnización, comenzaron a bloquear los caminos. El reclamo está liderado por el intendente de Rincón de los Sauces, Marcelo Rucci, que a su vez es el secretario administrativo del Sindicato de Petroleros.

Se espera una reunión a partir de las 14 donde cada una de las partes dará a conocer las propuestas para destrabar el conflicto.