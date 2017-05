Andrea Rincón: “Ritó no debería ir al Bailando”

Andrea Rincón y Julieta Ortega estuvieron en Los Ángeles de la mañana para hablar de su amistad. La ex de Ale Sergi también opinó sobre al incorporación de María Eugenia Ritó a Bailando por un Sueño y criticó a quienes quieren exponerla.

Consultada, Rincón contó que fue tentada para sumarse al Bailando, y si bien algunos de sus amigos le dijeron que “ya estaba bien” como para hacerlo, decidió que no.

“Tenía que ser un contrato millonario porque para mi es una exposición muy grande, y si no me va a dejar algo… porque laboralmente, yo estoy por un camino que no me sirve”, dijo la actriz de Un gallo para Esculapio, próxima ficción de Underground y TNT protagonizado por Lusi Brandoni, donde también participa Julieta Ortega.

Aunque aclaró: “Yo no me quejo ni del Bailando ni nada porque me dio solidez económica pero hoy no puedo”, y agregó: “Yo estoy parada en otro lugar. Hace 4 años que estoy haciendo tratamiento”.

Luego, opinó sobre la incorporación de Eugenia Ritó al certamen. “Creo que no debería ir. Creo que es una piba sumamente frágil que está pasando un momento muy difícil”, expresó. “Siempre en el trasfondo de lo que es el consumo, hay un problema emocional, hay un conflicto que se esta tapando. Este momento, no es el momento“, indicó.

“Me indigna la gente… porque (Ritó) es una persona que está enferma y todos saben que está enferma, y que tiene un traspié, porque esto es una batalla que la va a tener que llevar toda su vida. Y podés llegar a tener recaídas, pero es un espiral, vos cada vez estás más afuera. Entonces, sabés qué tenés que hacer cuando ves a una persona en situación de riesgo, que ya lo manifestó y lo sabe todo el mundo? Llevala a la casa, llevala a que la ayuden, no la expongas. La están explotando, o sea, todo bien, te puede dar rating pero loco, media pila, estamos hablando de una persona… no es joda lo que le está pasando”, insistió con vehemencia.

Para cerrar el tema, dijo: “Esta piba (Ritó) el día de mañana le pasa algo y van a hacerse todos los boludos diciendo ‘ay era tan buena’ y ‘era tan buena’ pero la hubieras cuidado”, tiró indignada, y enumeró los tres puntos más importantes para salir adelante: “La voluntad de uno, después la red de contención, es müy importante el entorno y el entorno se tiene que asesor, y el tercero son los especialistas que te tratan”, concluyó Rincón.

Recordemos que María Eugenia Ritó obtuvo el alta esta semana luego de estar varios días internada en la Clínica Avril, para continuar con el tratamiento de manera ambulatoria.