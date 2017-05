La pelea menos pensada: el Puma Rodríguez contra Brancatelli

En un momento en el que la situación política y social es muy complicada en Venezuela, José Luis Rodríguez habló sobre la actualidad de su país en el programa que Jonatan Viale tiene en Radio La Red AM 910.

Pero más allá de su opinión sobre lo que ocurre en Venezuela, una de las cosas que más llamó la atención en la nota, fue que el Puma le apuntó duramente a Diego Brancatelli, compañero de Viale en Intratables.

“Intratables lo veía todas las tardes con Del Moro pero lamentablemente escuchar a Brancatelli… Es un buen narrador de fútbol, excelente. A veces lo cambiaba porque me daba rabia, son ciegos, defender a ladrones no es modelo de nada. No, el mundo tiene que sincerarse, decir la verdad”, lanzó el cantante.