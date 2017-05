Ya no tienes que pagar para jugar Paladins en consolas

¡La espera por fin terminó! Ahora cualquiera que quiera hacerlo puede descargar y jugar Paladins: Champions of the Realm para PlayStation 4 y Xbox One. Lo anterior es posible gracias a que el juego ya se encuentra en su etapa de Beta abierta.

Hasta hoy, sólo había 2 maneras de acceder a Paladins en consolas. La primera era adquiriendo su Founder’s Pack, producto con el que recibías un pase para la Beta cerrada, contenido exclusivo y acceso a todos los héroes. La segunda era obteniendo uno de los códigos de la Alpha cerrada.

Así pues, con la llegada de la Beta abierta, cualquiera que tenga su consola conectada a Internet (en Xbox One necesitas Xbox LIVE Gold para jugarlo) podrá disfrutar de Paladins: Champions of the Realm; eso sí, debemos mencionar que, si pruebas la versión free-to-play tendrás que esforzarte (o pagar con dinero real) para desbloquear a todos los personajes.