A través de una web, rescatistas canadienses tienen ubicada a Natalia

La montañista mendocina Natalia Martínez Marín, atrapada en el monte más alto de Canadá, está geolocalizada gracia a un teléfono satelital y a su vez, su ubicación es compartida gracias a una web especializada en seguir expediciones a sitios inhóspitos.

Así lo referencia su hermana, Graciela Martínez Marín, en declaraciones a medios porteños.

La web en cuestión es Expenews.com, allí se puede entrar al detalle de la expedición de Natalia, una apasionada de las travesías oriunda de San Rafael. En el siguiente link puede leerse un mensaje tranquilizador redactado por los administradores.

Dice: "Hola a todos. Muchos se han comunicado preocupados por la situación de Natalia y ofreciendo ayuda, en particular luego de que la noticia fuera difundida por los medios de comunicación en Canadá que han estado en constante contacto siguiendo los eventos. Por esto queremos agradecerles por su ayuda y buenos deseos y contarles que ella sigue bien, pero bajo durísimas condiciones climáticas, con fuertes vientos y nevadas que han requerido de todas sus fuerzas para poder mantener su campamento a salvo. Pero si hay alguien que sabe cuidar campamentos en una tormenta es Natalia! Y aunque no esperaba un terremoto, si está muy bien preparada para las tormentas! Y experiencia no le falta ya con muchos "kilometros acumulados" en sus aventuras patagónicas.

Estos han días muy duros para ella, primero con la decepción de ver su ruta devastada por un terremoto, obligándola a abandonar el sueño de la cumbre, y luego con esta espera forzada en medio de una fuerte tormenta. Sin embargo, lo está haciendo extraordinariamente bien, manteniéndose a salvo en todo momento. Estamos ansiosos de tenerla de vuelta sana y salva.

El pronóstico sugiere que la tormenta seguirá pegando duro hasta mañana en la tarde, luego irá paulatinamente mejorando hasta desaparecer el viernes. Una vez que el tiempo mejore ella evaluará si es seguro desescalar hasta la base del filo, y de lo contrario será evacuada en helicóptero.

Todas nuestras fuerzas y corazones están con ella para que se mantenga fuerte y segura hasta que pase la tormenta".