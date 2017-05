San Rafael: la Justicia secuestró la notebook de una niña y analizan si jugaba a la "ballena azul"

El Juzgado Penal de Menores de San Rafael allanó el domicilio de una niña de 13 años luego de recibir un llamado anónimo que alertó sobre la posibilidad de que la menor terminara con su vida debido al juego "La ballena azul", viralizado en las redes sociales.



La posible llegada al departamento sureño del peligroso desafío virtual creado en Rusia, que tiene como finalidad que los adolescentes realicen numerosos retos que atentan contra su salud y que como prueba final éstos terminen con su vida puso en alerta a las autoridades.

Ver también: Suicidio adolescente: piden estar atentos a "la ballena azul" y a "Por 13 razones"

Se trata de una joven que publicó numerosos estados en su Facebook que hacían alusión a sus ganas de "estar allá arriba" por la "tristeza" que le producía el fallecimiento de un ser querido a principio de este año; e imágenes que constataban que su "mundo se está cayendo a pedazos".

Uno de los posteos de la pequeña.

Además, la menor destacó en más de un posteo que una compañera hablaba mal de ella y decía cosas que no no eran ciertas: "Nada que ver lo que decís por que no decís la verdad. mentirosa" (SIC).

Estos mensajes y otras publicaciones llamaron la atención de uno de sus amigos de la red virtual que decidió realizar una denuncia anónima al Juzgado de Penal de Menores por "intento de suicidio, debido al juego de 'La ballena azul".

Fuentes oficiales indicaron a El Sol que la Justicia procedió el viernes 28 de abril a intervenir el domicilio de la joven, donde se comunicó a los padres sobre la denuncia y el allanamiento que debían realizar en los dispositivos móviles de la pequeña.

Posteo de la adolescente.

"La chica estaba muy molesta, no quería entregar sus pertenencias y no entendía que el procedimiento estaba enfocado en ayudarla. Sus padres hablaron con ella y lograron que accediera", contaron las fuentes judiciales a este diario.

Luego del allanamiento, la joven junto a su familia deberán realizar tratamiento psicológico para determinar e investigar sus publicaciones y relación con el macabro juego.