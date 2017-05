Cornejo vetó una ley de La Cámpora que se aprobó por unanimidad

En medio del enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición, a través del decreto N°563, publicado en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo decidió vetar la ley que se aprobó el mes pasado en la Legislatura, que ordenaba a despejar rápido la vía pública en caso de accidentes. Se trata de la primera ley que veta el mandatario desde que asumió en su gestión.

El proyecto, que fue impulsado por el diputado camporista Lucas Ilardo y sancionado por unanimidad, establecía la modificación del artículo 121 de la Ley N° 6.082 de Tránsito y Transporte de la provincia. Ahora el Ejecutivo trabaja en un proyecto "superador" que será presentado en las próximas semanas.

“Entendemos que no se puede modificar la escena del accidente. Cuando se corren los vehículos se pierden pruebas y las personas se pueden entregar entre si datos falsos”, explicó el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, Leonadro Yapur.

El mandatario enumera una serie de argumentos que considera que no le permiten la promulgación de la norma. “El sólo hecho de sacar los vehículos involucrados en el accidente para despejar la vía pública no soluciona la problemática existente, agravándose más la misma al no quedar expresamente establecidos los casos en los que debe aplicarse la norma”, señala entre los argumentos.

“Al modificar la escena, la valoración entra en un terreno probalístico y que de ponerse en práctica la modificación cuestionada, desaparecerían del plano de análisis de los jueces administrativos viales, con la consecuente catarata de apelaciones que ello traería aparejado indudablemente”, explica en el decreto 563.

Además considera que la norma traería “mayores inconvenientes” al procedimiento que rige actualmente ya que no armoniza con todas las disposiciones de la Ley de Tránsito y del Procedimiento Penal.

Ahora la ley será restituida a la Legislatura y deberá cumplirse con lo que establece el artículo 102 de la Constitución provincial. Esto significa que el proyecto vuelve con las observaciones y será reconsiderado. Si ambas cámaras insisten en su sanción, la norma deberá obtener los dos tercios de los votos.

El proyecto "superador"

A raíz de esta situación Yapur explicó que se está trabajando en un “proyecto superador”. Se trata de una reforma que buscan que no sea “aislada”. La idea que se analiza es que exista una autoridad competente en los acciones donde no hay lesionados ni muertos, y podría ser el cuerpo de policías municipales. En tanto, la fiscalía y la policía científica seguirían actuando en casos de lesiones y víctimas fatales.

Repercusiones

Desde La Cámpora estallaron en furia tras el veto y acusaron a Cornejo de “soberbio”. El diputado Ilardo mostró su malestar y aseguró que la ley se dio de baja porque es de la oposición.

"En total 38 senadores, 48 diputados, los directores de tránsito de los cinco municipios y el titular de vialidad, dijeron que la ley era buena y necesaria", añadió el legislador camporista.

Por su parte el presidente del bloque de la UCR en Diputados, César Biffi, señaló que es una cuestión estrictamente “técnica”. Teniendo en cuenta que la norma se aprobó por unanimidad, el legislador argumentó que a veces no todo lo que se hace en la Legislatura llega de inmediato al conocimiento del Ejecutivo.